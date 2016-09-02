Сокровища узбекского хана

Сейчас правящий класс республики временно парализован. Никто не торопится брать на себя политическую ответственность, поскольку за нее на Востоке часто лишают головы. Но вероятных преемников для наследования власти достаточно: в первой очереди значатся дочери президента Узбекистана, Гульнара и Лола, которым предстоит выработать modus vivendi с всесильными фаворитами отца — премьер-министром Шавкатом Мирзиёевым, вице-премьером Рустамом Азимовым и председателем Службы национальной безопасности Рустамом Иноятовым. Двум сестрам, которые уже более 12 лет не поддерживают друг с другом отношения, придется договариваться. Ведь поодиночке они станут легкой добычей для аппаратчиков, которые сосредоточили в своих руках нити государственного управления: в предыдущие годы главная борьба узбекистанской элиты велась за недопущение преемственности власти по наследственному принципу. Отсюда проистекают многочисленные скандалы внутри правящего семейства, которые сопровождались персональными выпадами против Гульнары Каримовой.

Чем старше становился отец, которому в январе 2016 года исполнилось 78 лет, тем громче звучали обвинения в адрес его старшей дочери Гульнары. Так, например, в 2015 году активисты американской НПО Organised Crime and Corruption Reporting Project обвинили ее в получении взятки в $1 млрд от скандинавских и российских телекоммуникационных компаний за выход на рынок Узбекистана. Причем никого из западной публики особо не волновал тот факт, что данная организация получает ежегодные гранты от Агентства США по международному развитию, Фонда демократии ООН и Фонда «Открытое общество», который принадлежит англо-американскому финансисту и спекулянту Джорджу Соросу. То есть «охоту» за семьей Каримова объявил не кто-нибудь, а представители западного транснационального бизнеса. Почему?

Всё дело в сырьевых ресурсах Узбекистана, контроль над которыми уже долгие годы оспаривается США и Китаем. По данным самого Каримова, обнародованным в январе 1994 года, страна располагает более чем 750 видами минеральных ресурсов, которые оцениваются экспертами в $3 трлн. В их числе газ, золото, нефть, уголь, медь, свинец, цинк, серебро, вольфрам, висмут, плавиковый шпат, графит, калийная и каменная соль, тальк и цементное сырье. А по запасам меди, вольфрама, серебра, свинца и цинка Узбекистан и вовсе занимает одно из ведущих мест в мире. И это далеко не всё. Только по запасам золота Узбекистан занимает пятое место в мире и второе в СНГ — после России. Выявлено более 30 месторождений данного драгметалла с совокупными запасами в 4 тыс. т. Особую значимость для международных инвесторов представляют и запасы урановых руд. Так, по данным МАГАТЭ, Узбекистан по запасам радиоактивного металла занимает седьмое место в мире, а его разведанные запасы составляют около 55 тыс. т.

Ключевая же интрига — узбекский природный газ и его транспортировка по трубопроводу Центральная Азия – Китай. Запасы газа в Узбекистане достигают 730 млрд кубометров. Особое значение имеет открытие на границе с Туркменией уникального Газлийского месторождения с запасами газа в 500 млрд кубометров. В декабре 2015 года Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и национальная холдинговая компания (НХК) «Узбекнефтегаз» договорились начать строительство четвертой нитки узбекского участка газопровода к лету 2016 года.

Однако намеченный график выдержать не удалось. Пекин и Ташкент так и не объяснили общественности, почему возведение новой ветки Центральная Азия – Китай теперь решено перенести на конец нынешнего года. «Самый оптимистичный сценарий начала строительства — конец этого года, проект нужно доработать с учетом реалий рынка», — сообщает агентство Sputnik со ссылкой на анонимный источник. Для Китая узбекский участок имеет стратегическое значение, поскольку он должен соединиться с уже строящимся участком в Таджикистане; а новая линия газопровода, проходящая через Туркмению, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию, позволит Пекину увеличить импорт голубого топлива из Средней Азии до 85 млрд кубометров.

В этой связи президент Каримов, будучи гарантом китайско-узбекских газовых договоренностей, был серьезным препятствием для американцев, которые с 2008 года упорно стремятся подорвать энергетическую безопасность КНР. Как известно, инструментов для саботажа достаточно. Тем более что за последние два года в республике активизировалась агентура ИГИЛ (деятельность организации запрещена в РФ), которая постоянно вербует своих сторонников для последующей их отправки в Сирию и Ирак. Каримов был в курсе подобных «экзерсисов» США, поэтому на территории республики до настоящего времени заблокирована работа таких приложений, как Skype, Viber и WhatsApp. Спецслужбы Узбекистана установили тотальный контроль над гражданами, посещающими мечети и медресе, а политический ислам возводится в ранг секты и потенциальной угрозы. Что дальше?

Американцы будут бороться с Китаем до последнего. Причем не только на территории Узбекистана, но и в других странах Средней Азии. Доказательством тому служит дерзкий теракт в Бишкеке, прогремевший 30 августа на территории посольства КНР. Сигнал послан недвусмысленный: террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль возле резиденции посла.

Узбекистан и остальные страны Средней Азии оказались на политическом распутье. Им придется сделать окончательный выбор между Западом и Востоком, Россией и США, Пекином и Вашингтоном. Кстати, Узбекистан является одной из немногих стран на пространстве СНГ, которой удалось избежать государственного переворота во время непосредственной реализации сценария «цветной революции» на своей территории. В 2005 году была совершена попытка переворота, но неконституционные действия оппозиции, которую по традиции консультировали американские специалисты, были жестко подавлены. Важную роль в тех событиях сыграли авторитет Каримова и та вертикаль власти, которую он успел выстроить за период своего правления. В Узбекистане действует эффективный аппарат спецслужб и органов внутренних дел, поэтому любые антиправительственные выступления имеют нулевой шанс на успех.

Однако граница с Афганистаном, в котором постепенно сливаются в одно целое движение «Талибан» и ИГИЛ, может стать опасным фактором дестабилизации Узбекистана. Возникновение нестабильной обстановки в мягком подбрюшье Российской Федерации будет только на руку американским ястребам, которые уже давно пытаются воспламенить Центральную Азию.

Каримов единолично правил Узбекистаном с далекого 1989 года, когда занял пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Узбекской ССР. В течение всего этого времени он отдалялся от России, чтобы сблизиться с США и затем постоянно лавировать между Вашингтоном и Пекином. Теперь пространство для маневра сузилось, и американцы принялись раскачивать соседний Казахстан, играя на территориальных противоречиях Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Таджикистана.

Автор — директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Изборского клуба



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