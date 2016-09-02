Водолазы извлекли тело начальника приморского управления МЧС

Водолазам удалось извлечь тело начальника Главного управления МЧС по Приморскому краю Олега Федюры, который погиб во время спасательной операции в регионе. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

«Тело начальника приморского главка было обнаружено в затонувшем «КамАЗе» водолазами. В настоящее время оно извлечено из воды. Проводятся следственные действия», — сообщил представитель МЧС, чьи слова приводит агентство «РИА Новости».

Он также отметил, что после начала проливных дождей в Приморье Федюра лично побывал во всех пострадавших населенных пунктах, где лично организовывал первоочередные аварийно-спасательные работы, а также эвакуацию людей. Кроме того, Федюра помогал людям, пострадавшим от паводка.

Напомним, в пятницу, 2 сентября, в подтопленный поселок Уборка в Чугуевском районе отправился дополнительный отряд спасателей во главе с руководителем ГУ МЧС по Приморскому краю Олегом Федюрой. Начальник должен был на месте проверить организацию помощи населению и ход ликвидации последствий стихийного бедствия. Отряд пересекал реку на «КамАЗе» — из-за сильного течения автомобиль ушел под воду. Начальник главка погиб, до последнего спасая личный состав.

Олегу Федюре было 45 лет. Он пришел в МЧС после службы в Вооруженных силах. Федюра занимал должности первого заместителя Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, заместителя начальника Южного регионального центра МЧС России. Главное управление МЧС России по Приморскому краю он возглавил в ноябре 2015 года.