Водолазы извлекли тело начальника приморского управления МЧС

В настоящий момент проводятся следственные действия
Водолазам удалось извлечь тело начальника Главного управления МЧС по Приморскому краю Олега Федюры, который погиб во время спасательной операции в регионе. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.
«Тело начальника приморского главка было обнаружено в затонувшем «КамАЗе» водолазами. В настоящее время оно извлечено из воды. Проводятся следственные действия», — сообщил представитель МЧС, чьи слова приводит агентство «РИА Новости».
Он также отметил, что после начала проливных дождей в Приморье Федюра лично побывал во всех пострадавших населенных пунктах, где лично организовывал первоочередные аварийно-спасательные работы, а также эвакуацию людей. Кроме того, Федюра помогал людям, пострадавшим от паводка.
Напомним, в пятницу, 2 сентября, в подтопленный поселок Уборка в Чугуевском районе отправился дополнительный отряд спасателей во главе с руководителем ГУ МЧС по Приморскому краю Олегом Федюрой. Начальник должен был на месте проверить организацию помощи населению и ход ликвидации последствий стихийного бедствия. Отряд пересекал реку на «КамАЗе» — из-за сильного течения автомобиль ушел под воду. Начальник главка погиб, до последнего спасая личный состав.
Олегу Федюре было 45 лет. Он пришел в МЧС после службы в Вооруженных силах. Федюра занимал должности первого заместителя Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, заместителя начальника Южного регионального центра МЧС России. Главное управление МЧС России по Приморскому краю он возглавил в ноябре 2015 года.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.