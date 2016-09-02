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Единственный гол Месси принес победу Аргентине над Уругваем. Видео

Долгожданный капитан национальной сборной вернулся

Вернувшийся в сборную Аргентины по футболу нападающий Лионель Месси сразу принес ей победу, забив единственный мяч в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 в южноамериканской зоне в ворота команды Уругвая. Итог встречи — 1:0.

Решающим в принятии решения Месси о возврате в национальную команду стал разговор с новым наставником Эдгардо Баусой.

Напомним, Лионель Месси заявил о том, что покидает сборную, после проигрыша в финале Кубка Америки. Однако никто не сомневался, что Месси вернется. Капитана уговаривали всем миром во главе с президентом Аргентины, пишет «Спорт-Экспресс».

Месси забил свой гол в концовке первого тайма.

Таким образом, Аргентина сместила Уругвай с первого места. На счету аргентинцев теперь 14 очков, а у Уругвая, Колумбии и Эквадора — по 13.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Единственный гол Месси принес победу Аргентине над Уругваем. Видео

Долгожданный капитан национальной сборной вернулся

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Сергей Лисин

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