Единственный гол Месси принес победу Аргентине над Уругваем. Видео

Вернувшийся в сборную Аргентины по футболу нападающий Лионель Месси сразу принес ей победу, забив единственный мяч в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 в южноамериканской зоне в ворота команды Уругвая. Итог встречи — 1:0.



Решающим в принятии решения Месси о возврате в национальную команду стал разговор с новым наставником Эдгардо Баусой.



Напомним, Лионель Месси заявил о том, что покидает сборную, после проигрыша в финале Кубка Америки. Однако никто не сомневался, что Месси вернется. Капитана уговаривали всем миром во главе с президентом Аргентины, пишет «Спорт-Экспресс».



Месси забил свой гол в концовке первого тайма.



Таким образом, Аргентина сместила Уругвай с первого места. На счету аргентинцев теперь 14 очков, а у Уругвая, Колумбии и Эквадора — по 13.