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В Кремле переадресовали вопросы про пенсии к правительству

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Проект новой пенсионной системы планируется представить для обсуждения осенью этого года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал журналистам ориентироваться в вопросе накопительной части пенсии на позицию правительства.

«Этот вопрос нужно адресовать правительству», — сообщил Песков.

Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец не исключила полную отмену накопительной части пенсии. Пока, по ее словам, проект федерального бюджета предполагает заморозку на три года — с 2017 по 2019 год.

Она отметила, что в проект не заложен трансферт накопительной части в Пенсионный фонд России (ПФР), но правительство еще не обсуждало, какой именно закон будет принят в связи с этим.

Напомним, что проект новой пенсионной системы планируется представить для обсуждения осенью этого года.

Накопительная часть пенсии — это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, которые сформированы за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Она не формируется в России начиная с 2014 года, решение о заморозке принимается каждый год.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

В Кремле переадресовали вопросы про пенсии к правительству

Проект новой пенсионной системы планируется представить для обсуждения осенью этого года

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