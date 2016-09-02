В Кремле переадресовали вопросы про пенсии к правительству

Проект новой пенсионной системы планируется представить для обсуждения осенью этого года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал журналистам ориентироваться в вопросе накопительной части пенсии на позицию правительства.
«Этот вопрос нужно адресовать правительству», — сообщил Песков.
Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец не исключила полную отмену накопительной части пенсии. Пока, по ее словам, проект федерального бюджета предполагает заморозку на три года — с 2017 по 2019 год.
Она отметила, что в проект не заложен трансферт накопительной части в Пенсионный фонд России (ПФР), но правительство еще не обсуждало, какой именно закон будет принят в связи с этим.
Напомним, что проект новой пенсионной системы планируется представить для обсуждения осенью этого года.
Накопительная часть пенсии — это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, которые сформированы за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Она не формируется в России начиная с 2014 года, решение о заморозке принимается каждый год.
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