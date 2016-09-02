Путин: Россия и США близки к соглашению по борьбе с боевиками в Сирии

Россия и США близки к достижению соглашения по борьбе с террористами в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg. Также российский лидер отметил колоссальную работу госсекретаря США Джона Керри по этой проблематике.



«Мы постепенно, постепенно движемся в правильном направлении. Я не исключаю, что мы сможем договориться о чем-то в ближайшем будущем и представить наши договоренности международному сообществу», — сказал Путин в интервью.



Однако Владимир Путин отметил, что переговоры идут очень тяжело: одной из ключевых проблем является то, что «так называемая здоровая часть оппозиции» должна быть отделена от радикальных группировок и террористических организаций.



Глава российского государства добавил, что Москва и Анкара также стремятся к договоренностям по Сирии.



Госсекретарь США Джон Керри ранее заявил, что переговоры США и России по Сирии — это «хороший диалог», помогающий прекратить насилие в этом государстве.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также рассказал, на каких примерах можно увидеть, как при совпадении интересов Москва и Вашингтон могут на равноправной основе решить глобальные проблемы.



«Это и договоренность по иранской ядерной программе, это договоренность об уничтожении сирийского химического оружия. Это и целый ряд факторов, включая создание механизма для политического урегулирования сирийского кризиса, который Россия и США возглавляют как сопредседатели», — сказал Лавров.

Напомним, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура не исключил новых соглашений по эвакуации между правительственными силами и сирийской оппозицией, подобных тем, что были заключены по Дарайе, и заявил, что планирует представить ясную политическую инициативу по урегулированию в САР до Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

