Путин оценил внешнюю и экономическую политику Евросоюза

Президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg заявил, Москва критиковала внешнюю политику ЕС, но в экономике ведущие государства объединения находятся на правильном пути и действуют прагматично.



«Мы действительно многие вещи критикуем, мы считаем, что наши партнеры совершают немало ошибок (наверное, мы тоже, никто не гарантирован от ошибок), но что касается экономики, на мой взгляд, и Еврокомиссия, и ведущие экономики Европы действуют очень прагматично и находятся на правильном пути», — сказал Путин.



Он отметил, что западноевропейские лидеры не злоупотребляют финансовыми инструментами, а ставят в приоритет структурные изменения.



Отвечая на вопрос о критике в адрес Европы, российский лидер ответил, что «мы не должны со всем соглашаться».



«Да, я критиковал, но повторяю ещё раз: мы держим 40% наших золотовалютных резервов в евро, и мы не заинтересованы в развале зоны евро... То, что вы говорили о критике, я критиковал внешнюю политику, но это совсем не значит, что мы должны со всем соглашаться», — сказал Путин.



Президент также добавил, что верит «в фундаментальные основы европейской экономики» и надеется, что евро выживет как валюта.

