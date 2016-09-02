Шойгу: поставки ракетно-космической техники задерживаются

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что существуют проблемы с поставками военно-космической техники для его ведомства.

Он добавил, что эта тема не раз поднималась на селекторных совещаниях, в частности, с «Роскосмосом».

«Подчеркну, что в целом задания гособоронзаказа Центром Хруничева выполняются», — процитировало министра ТАСС.

Напомним, что Центр Хруничева, входящий в госкорпорацию «Роскосмос» является одним из важнейших поставщиков ракетно-космической техники для Минобороны.

