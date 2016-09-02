Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Армия   |     |   написать авторам

Шойгу: поставки ракетно-космической техники задерживаются

Министр обороны РФ сообщил о проблемах с выполнением гособоронзаказа

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что существуют проблемы с поставками военно-космической техники для его ведомства.

Он добавил, что эта тема не раз поднималась на селекторных совещаниях, в частности, с «Роскосмосом».

«Подчеркну, что в целом задания гособоронзаказа Центром Хруничева выполняются», — процитировало министра ТАСС.

Напомним, что Центр Хруничева, входящий в  госкорпорацию «Роскосмос» является одним из важнейших поставщиков ракетно-космической техники для Минобороны.

Написать комментарий
Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Шойгу: поставки ракетно-космической техники задерживаются

Министр обороны РФ сообщил о проблемах с выполнением гособоронзаказа

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Олег Нечипоренко

аналитик, ветеран внешней разведки

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке