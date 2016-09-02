Турецкий премьер выразил соболезнования в связи с кончиной Каримова

Премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым выразил соболезнования в связи со смертью лидера Узбекистана Ислама Каримова, не сообщив при этом, откуда он получил информацию о кончине узбекского президента.



«Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался. Пусть Аллах упокоит его душу. От лица Турецкой Республики выражаю народу Узбекистана глубокие соболезнования», — сказал Йылдырым на заседании правительства Турции.

Ранее в пятницу утром кабмин Узбекистана сообщил, что Каримов находится в критическом состоянии. Позднее агентство «Рейтер» со ссылкой на неназванные дипломатические источники опубликовало сообщение о кончине президента Узбекистана. Узбекские власти пока не комментируют эту информацию и официального сообщения на этот счет также нет.

В Кремле ранее сообщили, что у них нет информации о состоянии здоровья Каримова.



В минувшее воскресенье правительство Узбекистана распространило сообщение о том, что президент страны находится на стационарном лечении, которое потребует «определенного времени».