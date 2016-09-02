Турецкий премьер выразил соболезнования в связи с кончиной Каримова

«Пусть Аллах упокоит его душу», — сказал Бинали Йылдырым, не раскрыв, откуда у него информация о смерти президента Узбекистана
Премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым выразил соболезнования в связи со смертью лидера Узбекистана Ислама Каримова, не сообщив при этом, откуда он получил информацию о кончине узбекского президента.
«Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался. Пусть Аллах упокоит его душу. От лица Турецкой Республики выражаю народу Узбекистана глубокие соболезнования», — сказал Йылдырым на заседании правительства Турции.
Ранее в пятницу утром кабмин Узбекистана сообщил, что Каримов находится в критическом состоянии. Позднее агентство «Рейтер» со ссылкой на неназванные дипломатические источники опубликовало сообщение о кончине президента Узбекистана. Узбекские власти пока не комментируют эту информацию и официального сообщения на этот счет также нет.
В Кремле ранее сообщили, что у них нет информации о состоянии здоровья Каримова.
В минувшее воскресенье правительство Узбекистана распространило сообщение о том, что президент страны находится на стационарном лечении, которое потребует «определенного времени».
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