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Турецкий премьер выразил соболезнования в связи с кончиной Каримова

«Пусть Аллах упокоит его душу», — сказал Бинали Йылдырым, не раскрыв, откуда у него информация о смерти президента Узбекистана

Премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым выразил соболезнования в связи со смертью лидера Узбекистана Ислама Каримова, не сообщив при этом, откуда он получил информацию о кончине узбекского президента.

«Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался. Пусть Аллах упокоит его душу. От лица Турецкой Республики выражаю народу Узбекистана глубокие соболезнования», — сказал Йылдырым на заседании правительства Турции.

Ранее в пятницу утром кабмин Узбекистана сообщил, что Каримов находится в критическом состоянии. Позднее агентство «Рейтер» со ссылкой на неназванные дипломатические источники опубликовало сообщение о кончине президента Узбекистана. Узбекские власти пока не комментируют эту информацию и официального сообщения на этот счет также нет.

В Кремле ранее сообщили, что у них нет информации о состоянии здоровья Каримова.

В минувшее воскресенье правительство Узбекистана распространило сообщение о том, что президент страны находится на стационарном лечении, которое потребует «определенного времени».

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Турецкий премьер выразил соболезнования в связи с кончиной Каримова

«Пусть Аллах упокоит его душу», — сказал Бинали Йылдырым, не раскрыв, откуда у него информация о смерти президента Узбекистана

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