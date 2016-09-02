«Еще чуть-чуть — и баскетбол в России будут любить, как биатлон»

Российский баскетбол постепенно выходит из глубокого кризиса. Российская федерация баскетбола (РФБ) больше не ассоциируется со скандалами, мужская сборная собирает аншлаг на первый матч квалификационного турнира Евробаскета в Перми, а на фестиваль баскетбола «Экспо-баскет» в Москве пришли более 20 тыс. человек.

Многие связывают эти позитивные изменения с фигурой президента РФБ, экс-форварда «Юты Джаз» и ЦСКА Андрея Кириленко, недавно переизбранного на новый четырехлетний срок. Однако сам Кириленко заявил, что у него ничего бы не получилось без сплоченной команды, которую возглавляет его супруга — директор департамента РФБ по маркетингу и пиару Мария Лопатова.

В интервью корреспонденту «Известий» Тимуру Ганееву Мария подвела итоги годовой работы в РФБ и поделилась планами на будущее.

— Что у вас не получилось за этот год?

— Небольшое разочарование связано с тем, что баскетбол — не такой востребованный вид спорта в России, как мы предполагали. Думали, что всё будет гораздо проще: мы предложим продукт и люди это возьмут. На деле же оказалось, что популяризировать баскетбол в России — архисложная задача. Но думаю, что персона Андрея и его полное погружение в эту работу даст результат. Я не верю, что можно столько трудиться и ничего не получится. Еще чуть-чуть — и баскетбол будут любить в России, как биатлон.

— На какие проекты в ближайшее время будет сделана ставка?



— Мы возлагаем большие надежды на нашу новую программу «Центр уличного баскетбола». Сейчас мы ведем переговоры с региональными федерациями. Надеюсь, что в 2017 году каждый федеральный округ получит по одному центру уличного баскетбола — по примеру площадки «Под мостом» в Москве.

Сейчас мы активно продвигаем в работу федерации программу CRM (Customer Relationship Management). Мы уже паспортизировали всех игроков, которые выступают в турнирах под эгидой РФБ. Следующая задача — паспортизировать всех ребят, играющих на полупрофессиональном уровне на территории РФ и вести их статистику. Имея электронное досье на человека, занимающегося в СДЮШ, мы сможем следить за его успехами и продвигать его на более высокий уровень. Часто бывает, что после окончания спортивной школы талантливые ребята уходят из спорта, и это необходимо исправить.

— Какое мероприятие стало ключевым для РФБ в этом году?



— Для моего департамента это «Экспо-баскет». Оно задумывалось как аналог звездного уикенда НБА, когда в один из городов США съезжаются баскетбольные специалисты, болельщики, бизнесориентированные люди, которые хотят ассоциировать себя с этим видом спорта. Интерес к этому мероприятию очень высок во всем мире. В России же интерес к баскетболу был потерян. Обыватели вряд ли знают хотя бы нескольких игроков сборной России. Мы пытаемся исправить это. Помимо популяризации наших игроков на «Экспо-баскете», мы хотели доступно объяснить зрителю азы игры и почему надо заниматься именно им, а не, условно, самбо или плаванием. Ведь баскетбол — самая доступная игра с мячом в России. Во всех российских школах есть спортивные залы с баскетбольными кольцами. Если бы можно было растить наших детей в любви к этой игре, это было бы замечательно.

Особый ажиотаж вызвал привезенный Кубок Ларри О’Брайана, который представлял наш чемпион НБА Тимофей Мозгов. Было очень приятно наблюдать, как к нему выстраивалась огромная очередь на протяжении всего дня. Признаюсь, что привезти главный трофей НБА в Россию было не так просто — переговоры с офисом НБА заняли не один день.

— Перед своим назначением вы возлагали особые надежды на РФБ ТВ. Они оправдываются?

— РФБ ТВ — очень важный и уникальный ресурс. Многие этого не знают, но под эгидой РФБ проходит 4,5 тыс. игр за сезон! Это матчи U-16, U-18, все женские и мужские профессиональные турниры за исключением Единой лиги ВТБ. Посмотреть эти игры можно только на нашем сайте. В регионах большой интерес к этим трансляциям. Также это отличная платформа для тренеров, так как мы еще делаем статистику на каждого игрока. Это очень серьезная ценная база: количество сыгранных игр и основные показатели. К тому же мы сделали мобильное приложение РФБ ТВ. Так что теперь все баскетбольные матчи с участие российских клубов можно посмотреть на своем гаджете.

— Баскетбольные матчи онлайн — это хорошо, но увеличится ли эфирное время баскетбола на федеральном телевидении?

— Мы много работаем с нашими информационными партнерами, но, к сожалению, они не могут нам помочь в полную силу. Матч ТВ — федеральный канал, но с частными инвестициями. Поэтому они не могут показывать те виды спорта, которые не создают рейтинги. У баскетбола рейтинги пока слабые не только в сравнении с футболом и хоккеем, но и с биатлоном. В какой-то момент биатлон стал очень популярным. За 5–7 лет его телеаудитория увеличилась в десятки раз. Биатлон полюбили женщины, которые никогда не смотрели спорт. Этот пример подстегивает меня. Уверена, что постепенно мы объясним зрителю все правила и докажем, что надо смотреть именно баскетбол.

— Год назад вы говорили, что федеральный канал будет показывать по одному матчу НБА в неделю, но российские зрители так этого и не дождались…

— Мы вели переговоры по этому вопросу на протяжении шести месяцев, и теперь я точно могу сказать, что игр НБА в федеральной сетке вещания не будет. Такое решение приняли руководители канала. Причины я раскрывать не могу, вам лучше обратиться к представителям Матч ТВ.

— Также вы сказали, что жить только за счет спонсоров и освоения их бюджета — это примитивный подход. Федерация уже встала на рыночные рельсы и начала самостоятельно зарабатывать?

— Мы сможем начать себя окупать только после того, как рассчитаемся с долгами. Надеюсь, что в течение года 160 млн рублей будут выплачены нашим кредиторам. После этого РФБ больше не будет ни у кого ничего просить. Я говорю о помощи извне. Получать взносы от клубов на проведение чемпионата мы продолжим согласно регламенту. Зарабатывать же будем за счет продажи прав, мерчендайзинга. Сейчас мы запустили пробную историю, пытаемся прощупать интерес, но в ближайшее время будет разработана широкая линейка продукции: бейсболки, майки, свитшоты, наклейки…

​​​​​​​— Андрей Кириленко вкладывает свои деньги в федерацию?

— В самом начале, когда была совсем тяжелая ситуация и бухгалтерия еще не была приведена в порядок. Речь идет о небольших суммах, но без них мы бы не могли отправить нашу женскую сборную на официальные матчи.



— Ваш муж чувствует себя на своем месте?

— Для него это работа мечты. Та энергия, которую он раньше реализовывал на площадке, теперь отражается в его деятельности. В какой-то момент он перерос себя как баскетболист. Есть игроки, которые никогда не смогут перестроиться на другую деятельность. У Андрея же особый склад ума, к тому же он — идейный человек. У него есть идеалы, которые он хочет воплотить в жизнь, буквально горит идеями развития федерации. Конечно, ему сильно повезло. Мужу не надо думать о том, чем накормить детей. За свою карьеру в НБА он заработал достаточно денег и теперь может заниматься идейной работой.

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