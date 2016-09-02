Владимир Путин сказал, что плавающий курс рубля сохранится надолго

Решение о введении в Российской Федерации плавающего курса рубля принято надолго, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, нужно воспользоваться относительно слабым курсом национальной валюты. Кроме того, он отметил, что Москва никогда не планировала вводить ограничения на движение капитала.



«Сегодня у нас же плавающая валюта, вы знаете... Здесь есть и большие плюсы, и определенные сложности возникают. Но мы решение такое приняли. Просто вы должны знать, что они, эти решения, состоялись надолго», — сказал российский лидер.

Говоря об относительной слабости рубля, президент Путин отметил: «Конечно, нужно воспользоваться этим. И мы исходим из того, что этим и пользуются и российские производители, и те производители, что пришли из-за границы».

По его мнению, нужно ориентироваться не на сегодняшнюю курсовую разницу, а на фундаментальные основы развития российской экономики.



ЦБ РФ отпустил рубль в свободное плавание в конце 2014 года, отменив регулярные интервенции и коридор бивалютной корзины.

