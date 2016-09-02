Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Владимир Путин сказал, что плавающий курс рубля сохранится надолго

Также российский лидер отметил, что нужно воспользоваться относительно слабым курсом национальной валюты

Решение о введении в Российской Федерации плавающего курса рубля принято надолго, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, нужно воспользоваться относительно слабым курсом национальной валюты. Кроме того, он отметил, что Москва никогда не планировала вводить ограничения на движение капитала.

«Сегодня у нас же плавающая валюта, вы знаете... Здесь есть и большие плюсы, и определенные сложности возникают. Но мы решение такое приняли. Просто вы должны знать, что они, эти решения, состоялись надолго», — сказал российский лидер.

Говоря об относительной слабости рубля, президент Путин отметил: «Конечно, нужно воспользоваться этим. И мы исходим из того, что этим и пользуются и российские производители, и те производители, что пришли из-за границы».

По его мнению, нужно ориентироваться не на сегодняшнюю курсовую разницу, а на фундаментальные основы развития российской экономики.

ЦБ РФ отпустил рубль в свободное плавание в конце 2014 года, отменив регулярные интервенции и коридор бивалютной корзины.

Написать комментарий
Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Владимир Путин сказал, что плавающий курс рубля сохранится надолго

Также российский лидер отметил, что нужно воспользоваться относительно слабым курсом национальной валюты

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Николай Остарков

эксперт

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке