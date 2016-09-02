МВД составило список 10 самых разыскиваемых преступников РФ

На официальном сайте МВД РФ появился список из 10 наиболее опасных разыскиваемых преступников на территории России.

Ведомство объявило награду в 1 млн рублей за помощь в поимке каждого из них.



«МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в их розыске — 1 млн рублей за каждого», — говорится в сообщении.



Всех, кто располагает необходимой информацией, полиция просит звонить по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667-72-14.

