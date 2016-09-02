Москалькова отправила Киеву запрос о россиянах в тайных тюрьмах СБУ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила от украинской коллеги Валерии Лутковской запрос задержанных в Армянске по подозрению в подготовке теракта украинских гражданах.



«Ко мне поступило обращение по поводу лиц, задержанных в связи с террористическим актом, совершенным в районе Армянска, и я направила обращение в следственные органы, которые проводят это мероприятие», — сообщила Москалькова.



Она отметила, что согласно УПК, тайна следствия не позволяет без разрешения следователя проводить какие-либо действия, в том числе и встречи.



«Я направила запрос с тем, чтобы получить информацию, которую запрашивала Лутковская, о количестве, фамилиях и условиях содержания под стражей задержанных граждан Украины», — цитирует омбудсмена агентство «РИА Новости».



Также Москалькова рассказала, что направила украинскому омбудсмену Валерии Лутковской запрос на предоставление данных о гражданах России, которые могли быть среди освобожденных из секретной тюрьмы СБУ в Харькове.



«Я тоже обратилась к ней, получив в средствах массовой информации сведения о том, что в Харьковском СБУ содержались граждане Украины и Российской Федерации и они освобождены, с тем, чтобы понять фамилии», — подчеркнула она.



Кроме того, Москалькова запросила информацию о том, были ли направлены освобожденные граждане РФ на родину.

Ранее от правозащитных организаций стало известно, что из тайной тюрьмы в Харькове СБУ освободила 13 человек, но еще пятеро, в том числе двое россиян, остаются под стражей.

