Правительство готово провести приватизацию «Роснефти» с октября

Приватизация «Роснефти» может состояться в любой момент начиная с октября текущего года. Об этом заявил министр экономического развития России Алексей Улюкаев на Восточном экономическом форуме.

Глава Минэкономразвития оценивает шансы провести сделку в этом году выше 50%, но риски не успеть имеются. При этом министр отметил, что оценка стоимости госпакета акций «Роснефти» в $11 млрд близка к реальности.

По словам Улюкаева, интерес к приватизации «Роснефти» проявляли и японские компании, но заявок они не подавали.

О решении продать в этом году доли в пяти крупных госкомпаниях — «Роснефти», «Башнефти», ВТБ, «Алросе», «Совкомфлоте» — президент Владимир Путин объявил в январе.В частности, приватизации подлежит 19,5% акций «Роснефти». Ранее финансовые власти оценивали возможную выручку от продажи госкомпаний примерно в 1 млрд рублей.