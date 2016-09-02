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Правительство готово провести приватизацию «Роснефти» с октября

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что оценка госпакета акций компании в $11 млрд близка к реальности

Приватизация «Роснефти» может состояться в любой момент начиная с октября текущего года. Об этом заявил министр экономического развития России Алексей Улюкаев на Восточном экономическом форуме.

Глава Минэкономразвития оценивает шансы провести сделку в этом году выше 50%, но риски не успеть имеются. При этом министр отметил, что оценка стоимости госпакета акций «Роснефти» в $11 млрд близка к реальности.

По словам Улюкаева, интерес к приватизации «Роснефти» проявляли и японские компании, но заявок они не подавали.

О решении продать в этом году доли в пяти крупных госкомпаниях — «Роснефти», «Башнефти», ВТБ, «Алросе», «Совкомфлоте» — президент Владимир Путин объявил в январе.В частности, приватизации подлежит 19,5% акций «Роснефти». Ранее финансовые власти оценивали возможную выручку от продажи госкомпаний примерно в 1 млрд рублей.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Правительство готово провести приватизацию «Роснефти» с октября

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что оценка госпакета акций компании в $11 млрд близка к реальности

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