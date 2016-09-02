Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Мутко намерен чаще инспектировать строительство «Зенит-Арены»

Министр спорта России собирается посещать объект раз в две недели

Министр спорта России Виталий Мутко заявил о том, что намерен чаще инспектировать строительство стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

«Собираюсь быть в Санкт-Петербурге в субботу. Мы договорились, что буду посещать стадион раз в две недели», — приводит его слова информационное агентство FlashNord.

Напомним, стадион «Зенит-Арена», на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в Санкт-Петербурге в 2007 году. Проект строительства корректировался трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. При этом каждый раз его стоимость увеличивалась. Также сообщалось о замене генподрядчика строительства — «Метрострой» уже ведет работы на арене. Также работы ведут и субподрядчики, которые не прекращали работы во время смены генподрядчика, а также студенческие отряды.

Написать комментарий
Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Мутко намерен чаще инспектировать строительство «Зенит-Арены»

Министр спорта России собирается посещать объект раз в две недели

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке