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Появилось видео со стройки в Москве, где упавший кран убил человека

По предварительным данным, еще трое пострадали

Один человек погиб и трое пострадали в результате падения башенного крана на строительной площадке на Боровском шоссе на западе Москвы. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

Информацию о ЧП официально подтвердили в главном управление МЧС по Москве.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео со стройки, на которой произошло чрезвычайное происшествие.

«Боровское шоссе, владение 2, на стройке, произошло обрушение башенного крана, предварительно четверо пострадавших», — передает «Интерфакс» слова источника.

Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место, приступили к деблокации крановщика. Врачи скорой помощи оказываю первую помощь потерпевшим.

Причины произошедшего устанавливаются.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Появилось видео со стройки в Москве, где упавший кран убил человека

По предварительным данным, еще трое пострадали

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