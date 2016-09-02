Появилось видео со стройки в Москве, где упавший кран убил человека

По предварительным данным, еще трое пострадали
Один человек погиб и трое пострадали в результате падения башенного крана на строительной площадке на Боровском шоссе на западе Москвы. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.
Информацию о ЧП официально подтвердили в главном управление МЧС по Москве.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео со стройки, на которой произошло чрезвычайное происшествие.
«Боровское шоссе, владение 2, на стройке, произошло обрушение башенного крана, предварительно четверо пострадавших», — передает «Интерфакс» слова источника.
Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место, приступили к деблокации крановщика. Врачи скорой помощи оказываю первую помощь потерпевшим.
Причины произошедшего устанавливаются.
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