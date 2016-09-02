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Путин выразил соболезнования семье погибшего главы приморского МЧС

Президент России поручил сделать всё необходимое для родственников

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего при ликвидации последствий тайфуна в Приморье сотрудника МЧС и поручил сделать всё необходимое для его родственников.

«Знаю, что у вас есть потери, погиб ваш сотрудник, передайте от меня соболезнования его семье и, разумеется, всё нужно сделать, чтобы поддержать членов семьи», — сказал глава государства на совещании с главой МЧС Владимиром Пучковым и губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.

Напомним, 2 сентября отряд спасателей, возглавляемый руководителем ГУ МЧС по Приморскому краю Олегом Федюрой, отправился в поселок Уборка в Чугуевском районе края — населенный пункт сильно пострадал при тайфуне. Целью спасателей было оказание помощи местным жителям и оценка ущерба.

Как сообщили в СК, «КамАЗ» со спасателями пытался вброд пересечь приток реки Павловка. Машина перевернулась, люди оказались в воде. Уточнялось, что Олег Федюра до последнего пытался помочь своим сотрудникам выбраться из автомобиля.

45-летний Федюра руководил ГУ МЧС по Приморскому краю с ноября 2015 года. В ведомство он пришел после службы в ВС России.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Путин выразил соболезнования семье погибшего главы приморского МЧС

Президент России поручил сделать всё необходимое для родственников

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