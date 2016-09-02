Путин выразил соболезнования семье погибшего главы приморского МЧС

Президент России поручил сделать всё необходимое для родственников
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего при ликвидации последствий тайфуна в Приморье сотрудника МЧС и поручил сделать всё необходимое для его родственников.
«Знаю, что у вас есть потери, погиб ваш сотрудник, передайте от меня соболезнования его семье и, разумеется, всё нужно сделать, чтобы поддержать членов семьи», — сказал глава государства на совещании с главой МЧС Владимиром Пучковым и губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.
Напомним, 2 сентября отряд спасателей, возглавляемый руководителем ГУ МЧС по Приморскому краю Олегом Федюрой, отправился в поселок Уборка в Чугуевском районе края — населенный пункт сильно пострадал при тайфуне. Целью спасателей было оказание помощи местным жителям и оценка ущерба.
Как сообщили в СК, «КамАЗ» со спасателями пытался вброд пересечь приток реки Павловка. Машина перевернулась, люди оказались в воде. Уточнялось, что Олег Федюра до последнего пытался помочь своим сотрудникам выбраться из автомобиля.
45-летний Федюра руководил ГУ МЧС по Приморскому краю с ноября 2015 года. В ведомство он пришел после службы в ВС России.
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