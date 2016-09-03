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Гордость «Ментов» и «Оперов»

Заслуженный артист России Юрий Кузнецов отмечает юбилей

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Актеру Юрию Кузнецову 3 сентября исполнилось 70. «Известия» поздравляют замечательного артиста и вспоминают его лучшие кинороли.

«Мой друг Иван Лапшин» (1984), начальник райотдела милиции

Фото: youtube.com


Нечасто актеру выпадает счастье дебютировать в фильме поколения. Юрию Кузнецову это удалось, хотя нельзя сказать, что он предвидел такой поворот событий. В 1979-м, когда Алексей Герман приступил к съемкам, молодой артист трудился в Омском драматическом театре и, как вспоминал потом, был доволен коллегами, ролями и публикой.

Приезд в Сибирь ассистента режиссера круто изменил его судьбу. Для картины требовались «незаезженные» лица и природная органика. И то и другое нашлось у Кузнецова. Плюс — умение чувствовать предлагаемые время и обстоятельства: в детективный сюжет и атмосферу 1930-х его герой-милиционер вписался без остатка.

«Холодное лето 1953-го… » (1987), Иван Зотов

Фото: kinopoisk.ru


Еще один эпохальный фильм (режиссер Александр Прошкин) и еще один выдающийся актерский ансамбль, в котором Кузнецов занимает достойное место. Его персонаж первым вступает в схватку с бандитами, захватившими мирный поселок. И, в общем, как-то сразу становится ясно: такие крепкие духом люди, как Зотов, Копалыч (Анатолий Папанов) и Лузга (Валерий Приемыхов), рано или поздно найдут управу на распоясавшихся уголовников.

«Улицы разбитых фонарей» («Менты») (1998), подполковник Мухомор-Петренко

Фото: ТАСС/ Кинокомпания "Феникс-Фильм"

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В одном из лучших отечественных сериалов про милицию обаятельнейший Кузнецов сыграл не менее обаятельного персонажа. Не будем лукавить — в жизни нашим согражданам редко встречаются такие стражи правопорядка. Ну а подполковник Мухомор стал настолько популярен в народе, что и актера завлек в путы популярности. Кузнецов стал, например, собирать мухоморы во всех видах. Приобрел пятнистую тарелку и два редких экземпляра в свою коллекцию колокольчиков: один в форме гриба, второй в виде избушки Бабы-яги, опять-таки обрамленной мухоморами.

В фильме и его продолжениях (после «Ментов» последовали «Опера») герой Петренко дослужился до полковника, а вот в сериале «Литейный», куда он перекочевал вместе с сослуживцами, стал генералом Кузнецовым, на чем и завершил свою милицейскую кинокарьеру.

«Особенности национальной охоты в зимний период» (2000), Юрий Николаевич Курцов

Фото: kinopoisk.ru

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Было бы странно, если бы в разнообразных «Особенностях...», снятых Александром Рогожкиным, в конце концов не появился и наш юбиляр, к тому времени уже ставший подлинно народным — не по званию, а по сути — артистом. В галерее национальных типов он заслуженно занял нишу флегматичного мужичка с хитрецой. Апофеоз истории — гонку за мифическим маралом, чей трубный глас в итоге оказывается гудком паровоза, — полностью «вывозит» Кузнецов, чью невозмутимость выгодно оттеняют суетливые коллеги.

«Остров» (2006), адмирал Тихон Петрович

Кто-то из коллег сравнил Кузнецова с айсбергом — на обозрении находится лишь малая часть глыбы. Актер может молчать или быть на втором плане, но послевкусие от его появления на экране остается надолго. В культовом фильме Павла Лунгина монах-отшельник (Петр Мамонов) всю жизнь ждет появления героя Юрия Кузнецова: когда-то монах его предал. Зритель тоже ждет: любопытно знать, каким окажется возмездие. Однако Тихон приезжает не карать, а миловать. А как иначе? Человек с таким лицом и такой улыбкой, как у Кузнецова, не может желать зла ближнему...

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Гордость «Ментов» и «Оперов»

Гордость «Ментов» и «Оперов»Заслуженный артист России Юрий Кузнецов отмечает юбилей

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