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В Сети появилось видео лобового столкновения на Кутузовском проспекте

В результате ДТП погиб водитель Управления делами президента

Служебный автомобиль марки BMW, принадлежащий Управлению делами президента РФ и закрепленный за Советом Федерации, попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель Mercedes, который, двигаясь по выделенной полосе, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с BMW.

В результате лобового столкновения мужчина, сидевший за рулем Mercedes, был госпитализирован, а водитель служебного авто скончался от полученных травм.

«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится в сообщении Совфеда. Также соболезнования родным выразил управляющий делами президента Александр Колпаков.

В данный момент проводятся следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

В настоящее время Кутузовский проспект перекрыт, специальные службы очищают дорогу от обломков автомобилей. Образовались большие заторы.

В Сеть выложена запись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент ДТП.


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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

В Сети появилось видео лобового столкновения на Кутузовском проспекте

В результате ДТП погиб водитель Управления делами президента

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