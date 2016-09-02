В Сети появилось видео лобового столкновения на Кутузовском проспекте

Служебный автомобиль марки BMW, принадлежащий Управлению делами президента РФ и закрепленный за Советом Федерации, попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель Mercedes, который, двигаясь по выделенной полосе, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с BMW.



В результате лобового столкновения мужчина, сидевший за рулем Mercedes, был госпитализирован, а водитель служебного авто скончался от полученных травм.

«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится в сообщении Совфеда. Также соболезнования родным выразил управляющий делами президента Александр Колпаков.



В данный момент проводятся следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время Кутузовский проспект перекрыт, специальные службы очищают дорогу от обломков автомобилей. Образовались большие заторы.

В Сеть выложена запись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент ДТП.





