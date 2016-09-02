В Сети появилось видео лобового столкновения на Кутузовском проспекте

В результате ДТП погиб водитель Управления делами президента
Служебный автомобиль марки BMW, принадлежащий Управлению делами президента РФ и закрепленный за Советом Федерации, попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
По предварительным данным, виновником происшествия стал водитель Mercedes, который, двигаясь по выделенной полосе, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с BMW.
В результате лобового столкновения мужчина, сидевший за рулем Mercedes, был госпитализирован, а водитель служебного авто скончался от полученных травм.
«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего», — говорится в сообщении Совфеда. Также соболезнования родным выразил управляющий делами президента Александр Колпаков.
В данный момент проводятся следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В настоящее время Кутузовский проспект перекрыт, специальные службы очищают дорогу от обломков автомобилей. Образовались большие заторы.
В Сеть выложена запись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент ДТП.
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