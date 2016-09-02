«Тестирование видеоповторов — исторический момент для футбола»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своим мнением о тестировании видеоассистентов судьи в товарищеском матче между сборными Италии и Франции (1:3). Эксперимент предполагает, что у главного арбитра есть видеоассистенты, которые по рации будут сообщать ему свое мнение о том или ином эпизоде.



— По ходу игры судья остановил матч на несколько секунд, и видеоассистенты убедились, что игры рукой не было, следовательно, не было и пенальти, — сказал Инфантино в интервью Rai Sport. — Это исторический момент для футбола. Сейчас 2016 год, самое время проверить такие вещи. Конечно, не каждую проблему можно решить видеоповтором, но мы поможем судьям в принятии ключевых решений без долгого прерывания матчей. Надеемся, что видеоассистенты будут работать на ЧМ-2018 в России.

«Без ошибок арбитров футбол потеряет часть своей привлекательности»



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