Андрей Леонов: «Папа предостерегал — артистом быть непросто»

2 сентября исполнилось бы 90 лет Евгению Павловичу Леонову. В этот день его родной театр «Ленком» открыл свой юбилейный 90-й сезон. Во время сбора труппы корреспондент «Известий» побеседовал с актером Андреем Леоновым, сыном великого артиста.

— Какие чувства вы испытываете, когда о вашем отце говорят исключительно в возвышенных тонах?

— Уже 22 года без папы... Конечно, мне очень приятно, когда находятся люди, которые помнят его, любят. Тем более в «Ленкоме», где он много лет проработал, отдал столько здоровья, сил и энергии. Это очень важно для меня и для моих детей — они будут знать, что любовь к их деду жива.

— Отец хотел, чтобы вы пошли по его стопам?

— Заслуга отца в том, что он никогда не тащил меня в актерскую среду, не заставлял, не давил. Такого не было в его характере. Он говорил: «Решение само собой должно прийти. А то будешь меня проклинать за то, что я тебя заставлял». Когда я был маленьким, на спектакли меня не водили, а вот на папиных репетициях и концертах я бывал. При этом я не считал себя театральным ребенком. Но в какой-то момент у меня что-то в сознании повернулось. Стать артистом было моим выбором. Как и выбором моего старшего сына, который тоже сам пришел в эту профессию. А я, как папа, поддержал его, не давил.

— Возможно, такая осторожность от того, что он знал и не самые приятные грани актерства?

— Возможно. В разговорах, бывало, упоминал, что быть артистом непросто. Я только с возрастом начал понимать, о чем предупреждал папа. Самое главное, что на протяжении всей жизни я ощущал его защиту, которой на самом деле была его любовь. За это спасибо ему огромное. Да честно говоря, по сей день он рядом со мной. По-прежнему предостерегает — ему оттуда всё же виднее.

— На сборе труппы вы с коллегами сыграли фрагмент из «Поминальной молитвы», в которой Евгений Павлович исполнял роль Тевье-молочника...

Фото: ТАСС/Анатолий Морковкин ​​​​​​​



-- Легендарный спектакль, я тоже в нем играл. А этот номер в память об отце предложил сделать Иван Агапов, актер, режиссер нашего театра. Сегодня на сцену вышли друзья и коллеги, которые играли вместе с папой в «Поминальной молитве».

— Если вернуть время назад, выбрали бы профессию актера вновь?

— Думаю, выбрал бы. Если удастся в следующей жизни стать актером, буду уже более подготовленным. Поставлю перед собой правильные задачи и буду соответственно себя вести (улыбается).

— На кладбище сегодня уже были?

— Как раз после открытия сезона в театре собираюсь с женой поехать туда. Скорее всего, и кто-то из театра будет с нами. А потом узким кругом вместе с мамой посидим за столом. Это будет такой интимный, семейный праздник. Дети к этому времени, наверное, уже спать лягут — маленькие они пока, некомфортно им будет вместе со взрослыми…