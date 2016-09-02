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СМИ: турки расстреляли демонстрацию курдов в Сирии и убили подростка

По сообщению информационного агентства «Фират», ранено 80 жителей города Кобани

Акцию протеста на границе с Турцией провели курдские жители города Кобани на севере Сирии. Как сообщило информационное агентство «Фират», ее участники потребовали от турецких военных прекратить строительство заграждения у линии границы. В ответ турецкие войска применили гранаты со слезоточивым газом и открыли огонь. По данным агентства, погиб 17-летний подросток, еще 80 курдов получили ранения.

Представители курдов в Кобани считают незаконной строительство стены, которая создаст для жителей города дополнительные трудности при посещении родственников, проживающих на турецкой стороне границы. Кроме того, они утверждают, что турецкие войска вторглись на 400 м вглубь сирийской территории.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

СМИ: турки расстреляли демонстрацию курдов в Сирии и убили подростка

По сообщению информационного агентства «Фират», ранено 80 жителей города Кобани

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