СМИ: турки расстреляли демонстрацию курдов в Сирии и убили подростка

Акцию протеста на границе с Турцией провели курдские жители города Кобани на севере Сирии. Как сообщило информационное агентство «Фират», ее участники потребовали от турецких военных прекратить строительство заграждения у линии границы. В ответ турецкие войска применили гранаты со слезоточивым газом и открыли огонь. По данным агентства, погиб 17-летний подросток, еще 80 курдов получили ранения.



Представители курдов в Кобани считают незаконной строительство стены, которая создаст для жителей города дополнительные трудности при посещении родственников, проживающих на турецкой стороне границы. Кроме того, они утверждают, что турецкие войска вторглись на 400 м вглубь сирийской территории.

