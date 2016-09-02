Смерть спасателя: трагически погиб глава Приморского МЧС Олег Федюра

2 сентября стало известно о гибели начальника Главного управления МЧС по Приморскому краю Олега Федюры, который, по отзывам его коллег, всю жизнь спасал людей. Он погиб, помогая выбраться из тонущей машины своим коллегам.

Трагедия произошла, когда группа спасателей направлялась в село Уборка, чтобы оказать адресную помощь населению в подтопленном районе. Населенный пункт, в котором проживает более 1 тыс. человек, оказался в числе самых проблемных.

Пересекая реку Павловка в Чугуевском районе, «КамАЗ» со спасателями упал в воду и начал тонуть. Олег Федюра до последнего момента героически спасал сотрудников МЧС, попавших в беду вместе с ним. Но сам выбраться из машины он не успел.

В региональной пресс-службе МЧС «Известиям» рассказали, что благодаря действиям Олега Федюры удалось спастись 10 членам личного состава. Все эти сохраненные жизни — результат бесстрашия и смелости погибшего спасателя.

Ранее из-за сильного течения были затруднены работы водолазов по извлечению погибшего, «КамАЗ» застрял под мостом.

— Операция завершена к 17.30 по местному времени, тело извлекли из воды, — сообщили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю. — Решение о том, куда направить тело, будут принимать родственники погибшего.

По факту гибели начальника Главного управления МЧС по Приморскому краю Олега Федюры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, что из-за сильных ливней в Приморье объявлен режим ЧС. Подтопленными оказались 2,5 тыс. домов.

Решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Приморском крае создана группировка сил для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения.

Для оказания помощи выделены 3,5 тыс. военнослужащих, более 400 единиц специальной и инженерной техники, 18 самолетов и вертолетов Минобороны России.