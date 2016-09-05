Курбан Бердыев подпишет новый контракт с «Ростовом»

Футбольный клуб «Ростов» из одноименного города продолжает приковывать к себе внимание всей футбольной общественности не только выдающимися результатами, но и внутриклубной неразберихой вокруг тренерской позиции. 4 августа, сразу после гостевой победы над бельгийским «Андерлехтом» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, наставник дончан Курбан Бердыев, под руководством которого команда в прошлом сезоне выиграла серебряные медали чемпионата России и впервые приняла участие в квалификационном раунде самого престижного европейского клубного турнира, добровольно написал заявление об отставке. Спустя несколько дней «Ростов» официально объявил о том, что 64-летний специалист покинул пост главного тренера клуба, а исполнять обязанности рулевого дончан был назначен Дмитрий Кириченко, который ранее входил в тренерский штаб Бердыева.



После этого Курбан Бердыев, не договорившись со «Спартаком» и «Локомотивом», а также отказавшись от предложения Российского футбольного союза (РФС) возглавить сборную России, по собственной инициативе стал выполнять роль консультанта «Ростова», помогая команде готовиться к матчам раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:1 и 4:1) и играм чемпионата России. На сегодняшний день специалист продолжает консультировать «Ростов», однако его карьерное будущее по-прежнему туманно.



По информации «Известий», Курбан Бердыев, как и весь его тренерский штаб, в нынешнем сезоне останется в «Ростове». Специалист продолжит работу в статусе консультанта донской команды, но уже не на добровольной основе, а на контракте. При этом, согласно договоренности с руководством клуба, Бердыев сможет разорвать соглашение с «Ростовом» в одностороннем порядке в случае поступления выгодного предложения от топ-клуба российского или зарубежного чемпионата.



— Бердыев остается в «Ростове» и, вероятнее всего, сотрудничество с донской командой продлится как минимум до конца нынешнего сезона, — рассказал «Известиям» источник из окружения тренера. — Существует несколько вариантов развития событий. Первый и самый вероятный — Бердыев будет работать в клубе в статусе консультанта до конца сезона. Второй — специалист некоторое время проработает консультантом и вернется на пост главного тренера команды. Однако существенной разницы между этими вариантами нет. В любом случае де-факто именно Бердыев будет выполнять функции наставника, заниматься комплектованием команды, разрабатывать тактики и стратегии на конкретную игру, принимать участие во всех внутриклубных процессах, а также управлять трансферами. К слову, летняя трансферная кампания «Ростова» была проведена при непосредственном участии Бердыева. Также он сохраняет за собой право покинуть команду в случае поступления достойного предложения от другого клуба.



За комментариями «Известия» обратились к председателю совета директоров «Ростова» Али Узденову, который не стал отрицать вероятности того, что Бердыев продолжит сотрудничество с клубом.



— Не могу сейчас комментировать будущее Курбана Бердыева, — сказал Узденов. — По вопросам, касающимся Бердыева, лучше обращаться непосредственно к самому Курбану Бекиевичу. Со своей стороны скажу лишь, что необходимо немного подождать. Скоро мы всё объявим.



Бывший спортивный директор «Зенита», российский футбольный тренер и функционер Константин Сарсания расценивает вероятность того, что Курбан Бердыев продолжит работать с «Ростовом», как очень высокую.

— «Ростов» достиг небывалого результата под управлением Бердыева, — сказал «Известиям» Сарсания. — Де-юре он в должности консультанта, а де-факто — выполняет функции главного тренера. Не исключено, что специалист останется в «Ростове». Уверен, что все игроки будут просить его об этом — ребята хотели бы продолжить играть под его руководством.



Напомним, Курбан Бердыев являлся главным тренером «Ростова» с декабря 2014 года.

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