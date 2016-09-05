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Марина Лошак: «У нас бывают очереди длиннее, чем на Серова»

Директор ГМИИ имени Пушкина — о выставке Рафаэля, планах музея и феномене музейного бума

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

13 сентября в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открывается выставка Рафаэля. Долгожданная экспозиция включает живопись и графику великого мастера итальянского Возрождения. В преддверии события обозреватель «Известий» встретился с директором музея Мариной Лошак.

— Вы начинаете сезон с кульминации — такого количества полотен Рафаэля в России никогда не было. Как удалось реализовать этот проект?

— Выставка пройдет под патронатом первых лиц наших стран — президента России и президента Италии. Именно поэтому стало возможным осуществление проекта. Он был предварен важным событием — подписанием меморандума о сотрудничестве с важнейшей музейной институцией мира, галереей Уффици, которая предоставила нам работы из своего собрания.

Мы получаем три рисунка и восемь полотен экстраординарного качества — разных периодов и из разных музеев. На этих произведениях можно ярко продемонстрировать динамику развития этого абсолютно фантастического художника.

— С живописью понятно — но почему рисунков так мало?

— Мы специально ограничили себя — нам хотелось показать рисунки, которые так или иначе связаны с контекстом живописных работ.

— В чем уникальность этой экспозиции?

— В том, что мы пытаемся соединить живопись Рафаэля с поэзией. Он сам и его отец были поэтами. Поэтическая мысль составляла контекст его творчества. Эти образы будут присутствовать как напоминание.

Чтобы помочь зрителю погрузиться в то время, мы сопровождаем выставку особым звучанием. Над этим работают очень важные современные композиторы, пока я не вправе сказать, кто именно. А за оформление выставочного пространства отвечает дизайнер Даниелла Ферретти, которая делала многие выставки в Италии.

— Планируются ли публичные лекции?

— Выставка будет сопровождаться серьезной, глубокой и разнообразной лекционной программой. Она даст возможность поговорить о Рафаэле шире, чем это принято. У нас выступят крупнейшие российские специалисты в области итальянского искусства и приглашенные ученые. Надеемся, что в их числе будет куратор из галереи Уффици Марция Файетти, возглавляющая там отдел графики.

— Параллельно в музее пройдет выставка еще одного итальянского мастера — Джованни Баттиста Пиранези.

— Между Пиранези и Рафаэлем Санти, с одной стороны, пропасть во времени, с другой — множество общих элементов, демонстрирующих возможности большого итальянского искусства. Мы рассказываем о Пиранези тоже не совсем традиционно. Показываем его во всей чистоте и многообразии. Он одновременно и архитектор, и скульптор, и визионер-мечтатель.

Мы пытаемся представить не только его самого, но и влияние, которое он оказывал и продолжает оказывать на мир архитектуры. В частности, увидим, как известные советские архитекторы создавали свои замечательные произведения под впечатлением от творчества Пиранези. Специально для этого проекта мы попросили Валерия Кошлякова написать картину — его живописные произведения тоже пиранезианского духа. Эта вещь должна вовлечь посетителя в поэтическую, возвышенную, иллюзорную атмосферу.

— Вы не впервые выставляете в Пушкинском музее работы современных художников. Есть концепция?

— Это часть нашей программы. Мы решили, что все проекты современных художников должны быть связаны с жизнью музея, перекликаться с его образами. Начали с Вима Дельвуа. Он сделал некое путешествие по музею. Работы Дмитрия Гутова вступали в диалог с Рембрандтом, а цикл Виктора Пивоварова «Потерянные ключи» — с выставкой Кранахов.

Каждый год будет две или три таких выставки. Мы специально заказываем проекты крупным российским и европейским художникам. Важно, чтобы отечественные мастера тоже присутствовали у нас. Мы даем им возможность сделать красивый жест в адрес любимого музея и одновременно продемонстрировать включенность в контекст мирового искусства.

— Какие проекты современных авторов уже запланированы?

— В самом начале 2017 года в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков откроется большая выставка Рэя Моримуры с его автопортретами по мотивам произведений Ван Гога и Пикассо.

— Чего еще ждать публике в текущем году?

— Рафаэля и Пиранези сменит еще одна важная выставка, посвященная образам воображаемого музея Андре Мальро. Это министр культуры Франции в период президентства Шарля де Голля, эссеист, искусствовед, по сути тоже ренессансный человек. Именно его отношение к музею как образу станет темой этой выставки.

Президент музея Ирина Александровна Антонова готовила ее три года. Она человек, знающий Мальро и понимающий, что такое воображаемый музей, поскольку сама была директором Пушкинского в течение 52 лет, продолжала «воображаемый музей» вслед за Цветаевым.

26 сентября откроется выставка Альбера Марке. К нам приехало более 60 работ из музеев и частных коллекций Европы и Америки. Это уникальная возможность увидеть масштабную ретроспективу тонкого и своеобразного художника.

А 10 октября начнет работу экспозиция «Искусство жить». Это интерьеры бюргеровского дома Голландии XVII века. Произойдет слияние интерьера живописного с интерьером реальным, где вещи, как бы соскользнувшие с полотен, станут инсталляцией, соединяющей реальный предмет и живописный портрет.

— В этом году появилось понятие «феномен очереди на Серова». Интерес широкой публики к выставке живописи — действительно явление новое?

— Нет, мы в этом смысле абсолютно стабильны. Это новости для Третьяковки, безусловно. А у нас были и большие очереди. Прерафаэлитов и Тициана, например, посетили 500 тыс. человек. Это всё программируемые вещи. Но миссия музея — воспитывать, давая человеку возможность чуть глубже видеть мир. Поэтому нужно показывать разные вещи. Качество — самое важное. Качество того, что мы даем, и качество публики, которая нам отвечает.

Что касается феномена выставки Серова, здесь всё понятно: люди всегда охотнее посещают выставки художников, чьи имена им хорошо известны. А наибольшей популярностью пользуются экспозиции классического отечественного искусства.

— У нас или во всем мире?

— Везде. Это психологический момент. Не феномен, а традиция. В Прадо самая посещаемая за всю историю — выставка Хоакина Сорольи, испанского импрессиониста. В галерее Королевской академии художеств в Лондоне, где проходят феноменального качества выставки, самая посещаемая — миллион зрителей! — экспозиция Дэвида Хокни.

Я спросила тамошних руководителей: «Что посоветуете сделать вместе с вами?» Они сказали: «Если хотите, чтобы был миллион, делайте Хокни». Но представляете, сколько народу придет к нам на Хокни? А там это хит.

Отечественное искусство волнует человека, потому что за ним стоит очень многое: история художника, история страны, воспоминания о детстве... Мы можем даже не осознавать, но это волнующее пространство, в котором мы живем. Оно трогает человека по-настоящему: это его собственное, часть личной биографии.

— То есть у вас нет ощущения, что вдруг стало модно ходить в музеи?

— Нет. Как ходили, так и ходят...

Справка «Известий»

Марина Лошак окончила Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова. С 1984 года работала в различных московских музеях и галереях. Выступила сооснователем галерей «Роза Азора» и «Проун». С 2012 года — арт-директор Московского музейно-выставочного объединения «Манеж». С 2013 года — директор ГМИИ имени Пушкина. Член экспертного совета премии Кандинского.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Марина Лошак: «У нас бывают очереди длиннее, чем на Серова»

Марина Лошак: «У нас бывают очереди длиннее, чем на Серова»Директор ГМИИ имени Пушкина — о выставке Рафаэля, планах музея и феномене музейного бума

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