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Индекс ММВБ впервые превысил 2000 пунктов

Один из основных российских фондовых индикаторов обновил исторический максимум

Один из основных российских фондовых индикаторов — индекс ММВБ на торгах Московской биржи обновил исторический максимум, превысив отметку в 2000 пунктов и достиг 2000,49 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.20 мск.

Также показывает рост на биржевых торгах Индекс РТС. Так, по состоянию на 16.27 мск РТС вырос на 2%, до 964 пунктов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на бирже ICE в Лондоне растут в пределах 2% и составляют $46,37 за баррель.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Индекс ММВБ впервые превысил 2000 пунктов

Один из основных российских фондовых индикаторов обновил исторический максимум

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