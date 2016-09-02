Индекс ММВБ впервые превысил 2000 пунктов

Один из основных российских фондовых индикаторов обновил исторический максимум
Один из основных российских фондовых индикаторов — индекс ММВБ на торгах Московской биржи обновил исторический максимум, превысив отметку в 2000 пунктов и достиг 2000,49 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.20 мск.
Также показывает рост на биржевых торгах Индекс РТС. Так, по состоянию на 16.27 мск РТС вырос на 2%, до 964 пунктов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на бирже ICE в Лондоне растут в пределах 2% и составляют $46,37 за баррель.
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