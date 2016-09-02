Минобороны: Пентагон назвал шуткой гибель аль-Аднани из-за неведения

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что у США нет какой-либо фактической информации об ударе ВКС России 30 августа
Заявление Пентагона о том, что уничтожение российской военной авиацией одного из лидеров ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ), Абу Мухаммада аль-Аднани, является «шуткой» — это попытка оправдать собственное неведение, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Нет ничего удивительного в отсутствии у Пентагона какой-либо фактической информации об ударе ВКС России 30 августа», — сказал Конашенков.
По его словам, вот уже год, как представители США практически ежедневно заявляют, что они не координируют и не согласовывают с Россией военные операции в Сирии.
«Господа, так откуда же тогда эти данные у вас появятся?» — говорит представитель Минобороны России.
Заявление анонимных источников Пентагона, что российский удар по террористу Аднани — «шутка», — это единственное, что теперь приходится им говорить в оправдание своего неведения», заключил Конашенков.
Он также сказал, что в отличие от возглавляемой США «антиигиловской коалиции» из более 60 стран ВКС России результативно уничтожает в Сирии всех террористов, не занимаясь дорогостоящей и бессмысленной охотой за отдельными персоналиями.
Представитель Минобороны утверждает, что совсем нередко вместо главарей террористов под ударом американских беспилотников оказываются простые афганцы, пакистанцы, сирийцы, иракцы и представители других стран.
Ранее в Пентагоне заявили, что данные Минобороны РФ о том, что один из лидеров, ИГИЛ, Абу Мухаммад аль-Аднани, был убит в результате авиаудара ВКС РФ, являются шуткой.
Напомним, что 30 августа около 40 боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ уничтожены в результате авиаудара бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в районе Маарат-умм-Хауш сирийской провинции Алеппо. Как сообщала пресс-служба Минобороны, среди ликвидированных боевиков был полевой командир Абу Мухаммад аль-Аднани.
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