Минобороны: Пентагон назвал шуткой гибель аль-Аднани из-за неведения

Заявление Пентагона о том, что уничтожение российской военной авиацией одного из лидеров ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ), Абу Мухаммада аль-Аднани, является «шуткой» — это попытка оправдать собственное неведение, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



«Нет ничего удивительного в отсутствии у Пентагона какой-либо фактической информации об ударе ВКС России 30 августа», — сказал Конашенков.



По его словам, вот уже год, как представители США практически ежедневно заявляют, что они не координируют и не согласовывают с Россией военные операции в Сирии.



«Господа, так откуда же тогда эти данные у вас появятся?» — говорит представитель Минобороны России.

Заявление анонимных источников Пентагона, что российский удар по террористу Аднани — «шутка», — это единственное, что теперь приходится им говорить в оправдание своего неведения», заключил Конашенков.



Он также сказал, что в отличие от возглавляемой США «антиигиловской коалиции» из более 60 стран ВКС России результативно уничтожает в Сирии всех террористов, не занимаясь дорогостоящей и бессмысленной охотой за отдельными персоналиями.



Представитель Минобороны утверждает, что совсем нередко вместо главарей террористов под ударом американских беспилотников оказываются простые афганцы, пакистанцы, сирийцы, иракцы и представители других стран.



Ранее в Пентагоне заявили, что данные Минобороны РФ о том, что один из лидеров, ИГИЛ, Абу Мухаммад аль-Аднани, был убит в результате авиаудара ВКС РФ, являются шуткой.

Напомним, что 30 августа около 40 боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ уничтожены в результате авиаудара бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в районе Маарат-умм-Хауш сирийской провинции Алеппо. Как сообщала пресс-служба Минобороны, среди ликвидированных боевиков был полевой командир Абу Мухаммад аль-Аднани.

