Гран-при Италии: лучшее время показал Льюис Хэмилтон, Квят стал 20-м

Во второй сессии свободных заездов на 14-м этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Италии лидируют пилоты «Мерседеса»
На Национальном автодроме Монцы проходит Гран-при Италии чемпионата «Формулы-1»-2016. Сегодня во второй сессии свободных заездов наилучшие результаты показали Льюс Хэмилтон и Нико Росберг, занявшие первое и второе места соответственно.
Лучшее время Росберга — 1 минута 22,994 секунды; Хэмилтон опередил партнера на 0,193 секунды. Среди лидеров «Мерседеса», таким образом, произошла рокировка: в пятницу во время первой тренировки первым был Нико, а вторым — Льюис.
Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», во второй серии свободных заездов продемонстрировал третий результат — 1.23,254.
Россиянин Даниил Квят, представляющий команду «Торо Россо», стал 20-м, проехав за 1.25,614; его партнер по команде Карлос Сайнсу-младший продемонстрировал 17-й результат — 1.25,240.
Продолжение соревнований Гран-при Италии пройдет в субботу.
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