Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Гран-при Италии: лучшее время показал Льюис Хэмилтон, Квят стал 20-м

Во второй сессии свободных заездов на 14-м этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Италии лидируют пилоты «Мерседеса»

На Национальном автодроме Монцы проходит Гран-при Италии чемпионата «Формулы-1»-2016. Сегодня во второй сессии свободных заездов наилучшие результаты показали Льюс Хэмилтон и Нико Росберг, занявшие первое и второе места соответственно.

Лучшее время Росберга — 1 минута 22,994 секунды; Хэмилтон опередил партнера на 0,193 секунды. Среди лидеров «Мерседеса», таким образом, произошла рокировка: в пятницу во время первой тренировки первым был Нико, а вторым — Льюис.

Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», во второй серии свободных заездов продемонстрировал третий результат — 1.23,254.

Россиянин Даниил Квят, представляющий команду «Торо Россо», стал 20-м, проехав за 1.25,614; его партнер по команде Карлос Сайнсу-младший продемонстрировал 17-й результат — 1.25,240.

Продолжение соревнований Гран-при Италии пройдет в субботу.

Написать комментарий
Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Гран-при Италии: лучшее время показал Льюис Хэмилтон, Квят стал 20-м

Во второй сессии свободных заездов на 14-м этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Италии лидируют пилоты «Мерседеса»

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке