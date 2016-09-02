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Минобороны объяснило, почему США назвали шуткой ликвидацию спикера ИГ

По мнению представителя ведомства Игоря Конашенкова, Пентагон таким способом оправдывает свое неведение

Пентагон не располагает фактическими данными об ударе российских ВКС в Сирии, в ходе которого был ликвидирован второй по значимости лидер ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) — спикер боевиков Абу Мухаммад аль-Аднани. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Нет ничего удивительного в отсутствии у Пентагона какой-либо фактической информации об ударе ВКС России 30 августа. Вот уже год как представители США практически ежедневно заявляют, что ни в коем случае не координируют и не согласовывают с Россией военные операции в Сирии. Господа, так откуда же тогда эти данные у вас появятся?» — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Конашенков также добавил, что в Пентагоне пытаются оправдать свое неведение тем, что называют ликвидацию Аднани «шуткой».

Напомним, ранее Министерство обороны подтвердило ликвидацию в провинции Алеппо второго лица ИГИЛ Абу Мухаммада аль-Аднани. После этого представитель Пентагона Питер Кук заявил, что в США не имеют никакой информации об этом авиаударе.

«Поэтому заявление анонимных источников Пентагона, что российский удар по террористу Аднани — «шутка», — единственное, что теперь приходится им говорить в оправдание своего неведения», — подчеркнул Конашенков.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Минобороны объяснило, почему США назвали шуткой ликвидацию спикера ИГ

По мнению представителя ведомства Игоря Конашенкова, Пентагон таким способом оправдывает свое неведение

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