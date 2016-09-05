Шотландия второй раз попытается развалить Соединенное Королевство

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен объявила о запуске новой кампании за отделение от Великобритании. Первым этапом подготовки ко второму за последние годы референдуму о независимости стал общенациональный опрос, по результатам которого правительство региона будет принимать решение о будущем Шотландии. Если новый плебисцит состоится, то это может поставить под вопрос целостность Соединенного Королевства, поскольку вслед за шотландцами о независимости наверняка задумаются североирландцы.

Угроза нового шотландского референдума нависла над туманным Альбионом, как только 23 июня 52% британцев проголосовали за выход страны из ЕС. Шотландия покидать Евросоюз не собиралась и проголосовала против Brexit, как и Северная Ирландия. Если в 2014 году шотландским сторонникам отделения не удалось убедить большинство населения в необходимости развода с Лондоном, то теперь всё громче слышны голоса тех, кто выступает за разрыв многовековых связей с королевством ради «брюссельской семьи».

— Этим летом мы стали свидетелями сейсмических сдвигов, которые сильно повлияли на наши амбиции. Великобритания, существовавшая до 23 июня, в корне изменилась, — заявила Стерджен, выступая перед однопартийцами на съезде ШНП.

По ее словам, прежде чем ставить вопрос о новом референдуме, необходимо детально изучить мнение шотландцев. Для этого ШНП организовала «самый большой в истории Шотландии политический опрос», который должен показать отношение общества к обретению независимости. В ШНП напомнили, что ключевым фактором, повлиявшим на решение шотландцев остаться в составе Великобритании, стало членство королевства в ЕС. Поэтому теперь лояльность шотландцев Лондону может развернуться на 180 градусов, особенно учитывая тот факт, что 62% населения региона проголосовали за сохранение страны в составе ЕС. Как сообщается на официальном сайте ШНП, Эдинбург сделает всё возможное, чтобы «защитить отношения Шотландии с ЕС».

Кроме того, если новый референдум все-таки пройдет, то в Британии может быть запущен маятник сепаратизма, поскольку Северная Ирландия тоже не горела желанием расставаться с Брюсселем, а Лондон не понаслышке знает, что такое североирландский сепаратизм. Другое дело, что, как ни парадоксально, позиции сторонников независимости от Великобритании в этом регионе слабее, чем в Шотландии.

Но заявления националистов о необходимости реагировать на угрозу выхода из ЕС фактически против воли североирландцев звучат уже не первый день. Поэтому если Эдинбург решит провести плебисцит, а Лондон ему в этом не будет препятствовать, то «благодаря» Brexit Соединенное Королевство рискует резко «похудеть» до Англии и Уэльса.

— Один процесс может простимулировать другой. Согласно последним опросам, очень незначительное большинство шотландцев в 1–2% желают остаться в составе Соединенного Королевства. Стерджен в свое время говорила, что не будет проводить референдум, если не будет уверена в его успехе. Важно, какую позицию займет Великобритания на переговорах с ЕС. Кроме того, надо учитывать, в каком состоянии будет сам ЕС, когда процесс выхода Великобритании начнется, — подчеркнула руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, отвечая на вопрос «Известий» о возможном возобновлении сепаратистских процессов в Северной Ирландии на фоне шотландского референдума.

В любом случае минимальное преимущество сторонников единой Великобритании не гарантирует Лондону спокойной жизни. Число шотландцев, мечтающих о независимости, с 2014 года выросло, и в условиях Brexit этот процент, скорее всего, будет расти.

В Северной Ирландии проблема сложнее. С одной стороны, в конце прошлого века Лондону удалось усмирить ольстерских сепаратистов и договориться с Белфастом. С другой — одним из ключевых факторов примирения стали фактически прозрачные границы с Ирландией. Теперь, когда туманному Альбиону после развода с Брюсселем придется устанавливать новые приграничные правила со странами ЕС, чем крайне обеспокоены североирландцы, замороженный конфликт может разгореться с новой силой.

Кроме того, и в Дублине звучат призывы националистов не бросать северных братьев и активнее отстаивать их интересы.

— С одной стороны, феномены Северной Ирландии и Шотландии разные, но при этом центробежные тенденции как эффект домино могут возникнуть. Мы еще не знаем, к чему приведет шотландский процесс, но сейчас, если шотландцы захотят выйти, то соберут больше голосов, чем два года назад. Не случайно Стерджен запустила этот процесс. Очевидно, что Брюссель довольно благожелательно отнесется к этому и не будет препятствовать, по крайней мере, медийно. Если шотландская кампания не дойдет до своей финальной точки, но идея выхода из Великобритании раскрутится, то это могут подхватить североирландцы, потому что у них достаточно мотиваций. Известно, что выход из ЕС обострил проблему границы между Северной и основной Ирландией. Наверное, Лондон как-то попытается решить этот вопрос, но найдется достаточное число людей, которые постараются использовать максимально выгодно для себя сложившуюся ситуацию. Поэтому мы можем спрогнозировать эффект домино. Сейчас шансы выхода чуть выше, чем были раньше, — отметил доцент кафедры европейской интеграции МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.