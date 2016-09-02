Паводок в Приморье: 17 населенных пунктов края отрезаны от дорог

Из-за переливов на автотрассах без коммуникаций остались почти два десятка поселений в Приморском крае, сообщает МЧС
По данным МЧС, в результате разгула стихии подтоплены 2338 домов в Чугуевском, Тернейском, Кавалеровском, Лазовском, Красноармейском муниципальных районах и Дальнегорском городском округе Приморского края.
«На 31-м участке автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 27 км. В настоящее время остаются отрезанными 17 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях: Уссурийский городской округ, Кавалеровский, Тернейский, Хасанский, Чугуевский, Лазовский, Партизанский муниципальные районы», — говорится в сообщении ведомства.
Тем не менее ситуация демонстрирует положительную динамику. Уровень воды уже снижается на водотоках Хасанского района: реки Цукановка и Амба вошли в берега, и в дальнейшем спад воды продолжится.
Ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации продолжают 14 тыс. человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. МЧС задействовало в помощи жителям края более 4 тыс. человек из числа своих сотрудников и 150 единиц техники.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.