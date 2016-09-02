Паводок в Приморье: 17 населенных пунктов края отрезаны от дорог

По данным МЧС, в результате разгула стихии подтоплены 2338 домов в Чугуевском, Тернейском, Кавалеровском, Лазовском, Красноармейском муниципальных районах и Дальнегорском городском округе Приморского края.

«На 31-м участке автодорог Приморского края наблюдаются переливы общей протяженностью 27 км. В настоящее время остаются отрезанными 17 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях: Уссурийский городской округ, Кавалеровский, Тернейский, Хасанский, Чугуевский, Лазовский, Партизанский муниципальные районы», — говорится в сообщении ведомства.

Тем не менее ситуация демонстрирует положительную динамику. Уровень воды уже снижается на водотоках Хасанского района: реки Цукановка и Амба вошли в берега, и в дальнейшем спад воды продолжится.

Ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации продолжают 14 тыс. человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. МЧС задействовало в помощи жителям края более 4 тыс. человек из числа своих сотрудников и 150 единиц техники.