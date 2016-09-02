Десять человек погибли при взрыве на юге Филиппин

60 человек получили ранения
Десять человек погибли в результате взрыва в южном филиппинском городе Давао — родном городе президента страны Родриго Дутерте. Об этом сообщили в местной полиции.
Взрыв произошел в пятницу вечером в районе рынка напротив католического университета, передает агентство «Синьхуа».
60 человек получили ранения
Причина взрыва устанавливается.
At least 3 dead bodies still at the blast site. pic.twitter.com/jmjAexnpUn | @inqmindanao #Davao #DavaoBlast— Inquirerdotnet (@inquirerdotnet) 2 сентября 2016 г.
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