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Десять человек погибли при взрыве на юге Филиппин

60 человек получили ранения

Десять человек погибли в результате взрыва в южном филиппинском городе Давао — родном городе президента страны Родриго Дутерте. Об этом сообщили в местной полиции.

Взрыв произошел в пятницу вечером в районе рынка напротив католического университета, передает агентство «Синьхуа».

60 человек получили ранения

Причина взрыва устанавливается.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Десять человек погибли при взрыве на юге Филиппин

60 человек получили ранения

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