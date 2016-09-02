Десять человек погибли при взрыве на юге Филиппин

Десять человек погибли в результате взрыва в южном филиппинском городе Давао — родном городе президента страны Родриго Дутерте. Об этом сообщили в местной полиции.

Взрыв произошел в пятницу вечером в районе рынка напротив католического университета, передает агентство «Синьхуа».

60 человек получили ранения

Причина взрыва устанавливается.