Пенсионеры могут получить разовую выплату до Нового года

Глава российского правительства Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку в Астраханскую область, где встретился с работниками сельскохозяйственной отрасли. По словам премьера, Россию в этом году ожидает рекордный урожай. Кроме того, он пообщался с пенсионерами, которым рассказал, что деньги на выплаты найдены, и пообещал сделать всё, чтобы по 5 тыс. рублей пожилые россияне смогли получить не после, а до Нового года — как раз к празднику.



— Урожай, который получен, — беспрецедентный. Поддержку сельской жизни и отрасли мы нарастили. В этом году из федерального бюджета выделяется 214 млрд рублей. Хочу сказать о том, что в следующем году не планируем снижать объемы поддержки. Село у нас остается защищенной позицией,— заявил Медведев.



В целом аграрии задавали премьеру вопросы, которые звучат уже на протяжении многих лет, — о мерах государственной поддержки, льготах, субсидиях, грантах и т.д.



— У нас есть госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса. Она предусматривает развитие аквакультуры и развитие производства. Планирует ли правительство выделить денег? — задал вопрос представитель Ассоциации рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий Астрахани Борис Драныгин.



В ответ премьер заявил, что правительство только начинает развивать тему аквакультуры, на которую предусмотрено 396 млн рублей.



— В настоящий момент распределено 300 млн рублей. Мы будем наращивать поддержку аквакультуры, но на все проекты у нас денег не хватит. Мы будем думать над иными инструментами поддержки, — сказал Медведев. — Нужно наращивать объем поддержки аквакультуры. На региональном уровне проекты были, на федеральном мы только начинаем.



Бригадира крестьянского хозяйства из Лиманского района Василия Чуланова интересовал вопрос мелиорации. Аграрий спросил у премьера о возможных мерах поддержки со стороны государства, потому что у сельхозпроизводителей, работающих в засушливых районах, таких как Астрахань, порядка 30% всех расходов составляет обычный полив растений.



— 30% — это много. У нас пока с программой мелиорации всё выглядит не очень. В советское время было целое министерство и были серьезные государственные затраты. Сейчас мы эту программу реализовываем. Попросил бы акцентировать внимание на регионы, где без нормального доступа к водным ресурсам расти ничего не будет, — сказал премьер. — Часть бывших объектов мелиорации разрушена. Когда-то в это были закопаны миллиарды советских рублей. Нам нужно это восстанавливать на принципе государственно-частного партнерства.



Как позже рассказал глава Минсельхоза Александр Ткачев, программу по мелиорации планируется увеличить с 4 млрд до 8 млрд рублей.



Генеральный директор ООО «Агромастер» Денис Шин спросил у премьера, может ли государство снизить тарифные ставки на вагонные перевозки овощей и фруктов по всей России.



— Хотим увеличить производство, но с увеличением нам нужно искать рынки сбыта. Нам бы хотелось попробовать поторговать в Сибири и на Дальнем Востоке. Сейчас там Китай, мы не можем с ними конкурировать из-за себестоимости логистики — у них дешевле выходит. Хотел бы попросить снизить тарифные ставки на вагонные перевозки. Мы готовы накормить Сибирь и Дальний Восток овощами, — обратился к премьеру генеральный директор.



Премьер в ответ пообещал дать поручение рассчитать возможность снижения тарифа.



— Понятно, что в силу огромных расстояний оттуда привезти дешевле. С другой стороны, тарифную политику нужно совершенствовать. Наша продукция — качественнее и лучше, чем поставляется из-за границы. У нас в целом по определенным направлениям используется льготный тариф, но это прежде всего касается зерна. Коэффициент применятся в случае, если транспортное плечо свыше 2 тыс. км. Нам нужно подумать по овощам и фруктам. Попрошу министерства, ФАС и РЖД просчитать возможность понижения тарифа, — сказал Медведев.



Аграрии подняли и тему отечественного производства семян. Глава крестьянского хозяйства Черноярского района Михаил Стариков поинтересовался у премьера, есть ли у государства план по импортозамещению иностранного зерна. В ответ премьер заверил присутствующих, что в правительстве было принято решение переориентировать программу государственной поддержки села на вопросы селекции и семеноводства.



— Это вопрос государственной безопасности. Мы должны сделать всё, чтобы возродить селекционную деятельность и семеноводство. Сейчас мы в значительной степени потребляем семена из иностранных источников, — рассказал премьер в завершение встречи, акцентировав свое внимание на том, Россия не рассматривает возможности отмены ответных санкций для ряда западных стран. По его словам, такое решение было принято специально для помощи в развитии российским сельхозпроизводителям.



После встречи с аграриями премьер отправился на совещание в режиме видеоконференц-связи о ходе проведения сезонных полевых работ в регионах. По дороге Медведев решил заехать в местный продуктовый магазин, чтобы посмотреть, какая продукция представлена на прилавках.



— Зашел тут посмотреть, что у вас и почем. Где тут продукты Астраханской губернии? А рыба где? — спросил премьер и сразу констатировал: — Рыбы астраханской не вижу.



Ни рыбы, ни местного мяса или молочной продукции глава правительства на прилавках не обнаружил, ограничив свой список покупок бутылкой кваса. На выходе из магазина к премьеру обратилась пенсионерка, которую интересовал вопрос единоразовой выплаты в размере 5 тыс. рублей, которая запланирована на январь 2017 года вместо индексации пенсии в этом году. Пенсионерка спросила у премьера, нельзя ли получить эту выплату до Нового года.



— Будем стараться заплатить чуть пораньше. Решение принято, деньги мы нашли. Надеюсь, к празднику как раз получится, к Новому году. Самое главное, что деньги нашли. Много требовалось, 200 млрд рублей. Отыскали, всем пенсионерам заплатим — и тем, кто работает, и тем, кто не работает. Не переживайте, — успокоил пенсионерку глава правительства.



Добравшись до второго совещания, на котором были подведены предварительные итоги полевых работ, глава правительства поделился с присутствующими своим впечатлением от ассортимента местной продукции на прилавках.



— Мы зашли в магазин — не так много местной продукции. Надо создавать условия, чтобы местные производители могли продавать свою продукцию, чтобы она доходила до крупных мегаполисов. Это отдельная задача. Совсем недавно на рынке доминировала иностранная продукция. Сейчас ситуация поменялась. Нам важно продолжить курс на замещение избыточного импорта, — обратился премьер к участникам совещания.



Далее собравшиеся перешли к подведению итогов по сбору урожая. На конец августа обмолочено 28,5 млн га (60,4%) зерновых и зернобобовых культур, что на 4,5 млн га больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из масленичных культур рапс убран с площади 181,2 тыс. га (18,2% посевной площади), намолочено 276,7 тыс. т маслосемян (в 2015 году — 400,7 тыс. т). Сахарная свекла убрана с площади 58,5 тыс. га (5,3% посевной площади), накопано 2,6 млн т корнеплодов (в 2015 году — 850,8 тыс. т). Картофель в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах убран на 11,9% площадей, собрано 1,1 млн т картофеля (в 2015-м — 530,5 тыс. т). Овощи собраны на 30,6% площадей общим весом в 976,1 тыс. т (в 2015 году — 770 тыс. т).



На проведение сезонных полевых работ государственными банками было выдано кредитов на сумму 181,1 млрд рублей: Россельхозбанк — 119,3 млрд рублей, Сбербанк — 61,8 млрд рублей. Также было отмечено, что в 2016 году на государственную поддержку растениеводства из бюджета выделено 61 млрд рублей.



По оценке Минсельхоза, самообеспеченность России продукцией растениеводства и ее переработки составляет: по зерну — около 150%, картофелю — 99,5%, овощам — 90%, растительному маслу — 130%, сахару — 95,4%. Однако ведомством была отмечена высокая зависимость от импорта в виноградарстве и виноделии. Самообеспеченность по винограду столовых сортов составляет 25%, а по вину — 35%.

