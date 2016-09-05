LeEco начнет работать в России 12 сентября

Китайская корпорация LeEco представит в России свой интернет-магазин LeRee.ru и запустит через него продажи своих устройств — «умных» телевизоров и телефонов. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с планами компании. В российском пресс-офисе LeEco от комментариев отказались.

По информации «Известий», на первом этапе в магазине будет продаваться продукция под брендами LeEco и их партнеров. Чуть позже они планируют запустить marketplace, то есть интернет-магазин, на котором смогут выставлять свои товары разные компании, наподобие «Яндекс.Маркет» или китайского AliExpress.

В холдинг корпорации LeEco в Китае входит крупнейший онлайн-кинотеатр Китая Le.com, завод по производству популярных в Китае устройств — «умных» телевизоров Super (их было продано 3 млн в 2015 году) и смартфонов Le Superphone (по планам компании к концу года они должны реализовать порядка 50 млн и войти в пятерку крупнейших производителей телефонов мира), а также онлайн-магазин LeMall.

Глава «Евросети» Александр Малис считает, что в обозримом будущем ждать успеха компании не приходится, так как LeEco малоизвестный в России бренд, а при покупке телевизора или смартфона покупатели рассчитывают на имя, которому смогут доверять.

Глава российского офиса eBay Владимир Долгов полагает, что приход нового игрока не повлияет на российский рынок, так как он растущий и места тут хватит всем.

Важной частью маркетинговой стратегии реализации смартфонов и телевизоров станет создание онлайн-кинотеатра, который будет предустановлен на всех продаваемых в России устройствах. При этом цена устройств с топовыми характеристиками должна быть небольшой, так как основной акцент в LeEco делают на продажу контента. Презентация их онлайн-кинотеатра также может состояться 12 сентября.

Под каким брендом онлайн-кинотеатр начнет работать в нашей стране, пока неизвестно, но в России они приобрели доменное Le.ru (сейчас на нем расположен корпоративный сайт LeEco). Сумма сделки также не разглашается. По мнению владельца доменной парковки Domainparking Павла Гросс-Днепрова, стоимость такого домена составляет порядка 500 тыс. рублей.

Представители российских онлайн-кинотеатров по-разному оценивают приход на российский рынок нового игрока.

— LeEco — это не только онлайн-кинотеатр, но и вендор, потенциальный партнер, — пояснила директор по развитию бизнеса, партнерства и платной модели онлайн-кинотеатра Ivi Ирина Грандель. — Онлайн-кинотеатр Ivi работает со всеми крупнейшими производителями устройств, поэтому мы не исключаем возможные варианты сотрудничества.

В интернет-кинотеатре Tvzavr не видят в выходе LeEco на российский рынок никакой угрозы для своих позиций.

— Рынок онлайн-видео уже поделен, и новым игрокам зайти всё тяжелее, — рассказали в пресс-службе Tvzavr. — Для того чтобы LeEco занял хоть какую-то долю на российском рынке, понадобятся время и грамотная стратегия.

Директор департамента ТВ и медиаконтента J'son & Partners Consulting Дмитрий Колесов сдержанно оценивает шансы LeEco в России.

— В перспективе ближайших двух лет перспективы компании на местном рынке весьма скромные. Продажа собственных устройств не обеспечит новому игроку достаточный размер аудитории, — резюмировал Дмитрий Колесов.

