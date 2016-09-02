Счетная палата перевела дореволюционные жалованья на нынешний рубль

Счетная палата по случаю 360-летия финансового контроля в России опубликовала данные об уровне дореволюционных зарплат. В сообщении ведомство ссылается на то, что систематизированные данные по заработку рабочих, служащих и военных в Российской империи относятся к концу 1870-х годов.

Так, по данным ведомства, рабочий, трудящийся в Москве, мог заработать 189 рублей в год, при этом заработки снижались из года в год из-за наплыва бывших крестьян. Рост зарплат начался только с 1897 года, отмечается в сообщении Счетной палаты на страничке ведомства в Facebook.

Некоторое снижение зарплат граждан дореволюционной России отмечено в 1900 году, но через девять лет заработки стали вновь резко расти.

В переводе на нынешний рубль до революции дворник в России зарабатывал 27,2 тыс. рублей (18 дореволюционных рублей в месяц). Однако цены на продукты питания были высоки, поэтому покупательная способность граждан была ниже, отмечает Счетная палата.

Средняя семья тратила на питание в месяц 20–25 рублей (от 30,3 тыс. до 37,8 тыс. нынешних рублей). Рабочие до революции трудились 10 часов в день, а отпусков не существовало вовсе.