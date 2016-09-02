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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Каримова

Президент России отметил выдающийся вклад узбекского лидера в историю страны

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главы Узбекистана Ислама Каримова временно исполняющему обязанности президента республики Нигматилле Юлдашеву. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Его уход из жизни — тяжелая утрата для народа Узбекистана, а также для всего Содружества Независимых Государств и для стран — партнеров по Шанхайской организации сотрудничества. Ислам Абдуганиевич был авторитетнейшим государственным деятелем, настоящим лидером своей страны. С его именем связаны важнейшие вехи в истории современного узбекского государства», — говорится в телеграмме президента России, текст которой опубликован на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что под руководством Каримова Узбекистан проводил миролюбивую внешнюю политику, которая способствовала укреплению безопасности и стабильности в Центральной Азии, а также развитию многостороннего сотрудничества в регионе.

Соболезнования премьер-министру Узбекистана Шавкату Мирзияеву в связи с кончиной главы государства Ислама Каримова выразил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Хотел бы особо отметить большой личный вклад Ислама Каримова в развитие традиционно дружественных, партнерских и союзнических отношений, объединяющих Российскую Федерацию и Республику Узбекистан», — цитирует его слова пресс-служба кабинета министров.

Напомним, ранее правительство и парламент Узбекистана сообщили, что Каримов скончался в пятницу, 2 сентября. Его похоронят 3 сентября в Самарканде.

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Известия // пятница, 2 сентября 2016 года

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Каримова

Президент России отметил выдающийся вклад узбекского лидера в историю страны

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