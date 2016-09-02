ЦСКА проведет первый матч на новой арене без зрителей

Красно-синие в воскресенье сыграют товарищеский матч с «Торпедо»
Московские клубы ЦСКА и «Торпедо» проведут товарищеский матч. Встреча состоится в воскресенье, 4 сентября, на новой «Арене ЦСКА».
Арена была сдана в эксплуатацию 17 августа. Вместимость стадиона — около 30 тыс. зрителей, однако по техническим причинам матч пройдет без них. В прямом эфире игру покажет CSKA TV, сообщает официальный сайт красно-синих.
Товарищеский матч с московским Торпедо пройдёт БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ https://t.co/ZQo5Tb1qxM pic.twitter.com/1Rc3lMCZB8— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 2 сентября 2016 г.
Матчи российской премьер-лиги сейчас не проводятся из-за перерыва, связанного с играми сборных. Поэтому в матче ЦСКА–«Торпедо» не примут участия игроки, вызванные в национальные команды.
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