Похищенная в Иваново двухлетняя девочка найдена мертвой

По подозрению в убийстве задержана женщина 1991 года рождения
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело похищенной в Иваново двухлетней девочки. По подозрению в убийстве ребенка задержана женщина 1991 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«Около 19.00 мск в акватории реки в парке «Харинка» города Иваново обнаружено тело похищенной сегодня днем малолетней девочки. По подозрению в совершении убийства задержана женщина 1991 года рождения», — приводит слова представителя ведомства агентство ТАСС.
По информации правоохранителей, в пятницу в 12.30 мск пенсионерка прогуливалась с ребенком по улице Меланжевая, но ненадолго отлучилась в квартиру, оставив коляску с ребенком возле подъезда. Когда женщина вернулась, ребенка не было в коляске.
В материале уточняется, что в отношении задержанной женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение заведомо несовершеннолетнего») и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с похищением»).
Обстоятельства преступления устанавливаются. С подозреваемой проводятся следственные действия.
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