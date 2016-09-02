Меркель назвала ношение паранджи признаком неудавшейся интеграции

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телеинтервью высказала мнение, что ношение женщинами на территории ФРГ паранджи, закрывающей лицо, является проблемой интеграции, а не безопасности.

«Мы живем в обществе, в котором принято общаться друг с другом с открытым лицом, где можно смотреть друг другу в глаза», — отметила Меркель в интервью, опубликованном на сайте немецкого телеканала N-TV.

«Тема паранджи для меня является скорее проблемой интеграции, чем безопасности... В этом смысле я считаю паранджу признаком неудавшейся интеграции», — уточнила канцлер.

Ранее «Известия» писали, что в ФРГ стали обсуждать право на ношение женской верхней одежды, полностью скрывающей тело и лицо, после введенного запрета во Франции и Бельгии. Запрет на ношение подобной одежды в общественных местах также поддерживает Австрия.