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Опубликовано видео ДТП с участием машины управделами президента

Водитель служебного автомобиля в результате лобового столкновения на Кутузовском проспекте умер на месте

В интернете появилось видео смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которого погиб водитель автомобиля BMW, закрепленного за Управлением делами президента РФ.

Сообщается, что машина принадлежала Совету Федерации, но была закреплена за Управлением делам президента. Виновником происшествия предварительно назван водитель Mercedes, передает РИА «Новости».

Он не  справился с управлением, когда ехал по выделенной полосе. В результате автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с BMW. Водитель Mercedes был госпитализирован, а водитель BMW погиб на месте.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Опубликовано видео ДТП с участием машины управделами президента

Водитель служебного автомобиля в результате лобового столкновения на Кутузовском проспекте умер на месте

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