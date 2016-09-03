На юго-западе Москвы иномарка насмерть сбила женщину

Водитель Audi скрылся с места преступления
Женщина погибла на юго-западе Москвы после того, как ее сбила иномарка, виновник ДТП скрылся с места происшествия, сообщает полиция.
Пресс-служба ГИБДД Москвы сообщила, что ДТП произошло на Ленинском проспекте, на нерегулируемом пешеходном переходе. Там отметили, что водитель на своем автомобиле скрылся с места происшествия, передает РИА «Новости».
«На Ленинском проспекте водитель Audi совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. С места происшествия автомобиль скрылся», — сказали в полиции.
Ведутся поиски автомобиля и водителя.
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