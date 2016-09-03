В Счетной палате сравнили современные зарплаты с дореволюционными

Счетная палата РФ провела анализ информации о заработках населения дореволюционной России конца XIX — начала XX века, перевела их на современный рубль и сравнила с сегодняшними доходами граждан ряда профессий.

Так, в 1870 году средний годовой заработок рабочего в Москве равнялся 189 рублям, в месяц выходило по 15,75 рубля. В Петербургской губернии в 1900 году средняя зарплата рабочих была 21 рубль в месяц, а по империи - 16 рублей 17,5 копеек. С 1909 года заработки стали резко расти, указывает Счетная палата в Facebook.

К 1913 году ткачи получали на 74% больше, а у красильщики – на 133%. Если перевести эти жалованья в современные деньги, то заработки получаются солидные.

Зарплата дворника в 1913 году составляла примерно 18 рублей (27 242 рубля сегодня), красильщик получал почти 28 рублей (более 42 тыс. рублей). Зарплата участкового составляла 50 рублей, что сегодня равняется 75688 рублям. Чиновник среднего класса зарабатывал 62 рубля (93 853 рубля), учитель гимназии — 85 рублей (128669 рублей), полковник — 325 рублей (491969 рублей).

В то же время Счетная палата отметила и высокие цены на продукты и коммуналку того времени. Средняя семья тратила не менее 25 рублей в месяц на продукты (30 275- 37 844 современных рублей), отопление обходилось в 3-5 рублей (4 542 – 7 569 современных), освещение – еще рубль (1 513 рублей сегодня).