Российский Дальний Восток станет новым центром притяжения

Второй Восточный экономический форум резко повысил международный статус. В пленарном заседании приняли участие лидеры сразу трех государств. Главы России, Японии и Южной Кореи отметили важность развития российского Дальнего Востока, который может стать новым центром роста и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сферы сотрудничества разнообразны: транспорт, энергетика, аграрный сектор, медицина, строительство, образование. Не обошлось без обсуждения международной политики — были подняты вопросы отсутствия мирного договора между Токио и Москвой и непредсказуемость режима Корейской Народной Демократической Республики.

— Мы поставили перед собой в полном смысле амбициозную, огромную по масштабам задачу: сделать Дальний Восток одним из центров социально-экономического развития нашей страны — мощным, динамичным и передовым. Как уже говорил, это — один из наших важнейших общенациональных приоритетов. Мы видим здесь реальные перемены — первые, но всё же значимые и обнадеживающие результаты. Так, сейчас рост промышленного производства на Дальнем Востоке — более 5%. В целом по стране у нас тоже наметился довольно скромный рост — 0,3%, но на Дальнем Востоке — 5%. За прошедший год в регион дополнительно привлечено более одного триллиона рублей инвестиций — это порядка $15 млрд, запущена реализация свыше 300 инвестиционных проектов. Это означает, что предложенные механизмы поддержки бизнеса востребованы. И наконец, главный, консолидированный, самый ценный показатель происходящих на Дальнем Востоке изменений — формирующаяся позитивная демографическая динамика. Впервые за четверть века в Хабаровском крае, на Сахалине, в Якутии, на Чукотке начала расти численность населения. Третий год подряд в Дальневосточном федеральном округе рождаемость превышает смертность. Всё меньше жителей уезжает с Дальнего Востока, — рассказал о результатах работы Владимир Путин.

Российский лидер уверен, что интеграция соседних стран должна проходить без экономического и политического диктата, а двигателем интеграционных процессов должен стать бизнес. Путин озвучил ряд перспективных проектов — «энергетическое суперкольцо», транспортные коридоры, поддержка старт-апов, дальневосточный гектар, льготы для инвесторов. Президент РФ заверил партнеров, что Россия готова предложить конкурентную цену на энергоресурсы.

— Судьба Дальнего Востока неотделима от судьбы России. Именно так считали наши предки, которые осваивали эту землю. Новый этап рассчитан на десятилетия вперед, задачи беспрецедентны. Осознаем громадную ответственность. Уверен в осуществлении всех планов, которые мы наметили. Уверен в успехе нашего Дальнего Востока, — сказал российский президент.

Президент Республики Корея Пак Кын Хе назвала Дальний Восток новым сердцем России и напомнила, что о важности региона и азиатского направления в политике говорил писатель Федор Достоевский. Лидер Южной Кореи не могла не упомянуть проблему в отношениях с КНДР, которая препятствует интеграционным проектам и проводит испытание ядерного оружия, нарушая предписания ООН.

— КНДР — это прерванный узел Евразии. Огромный потенциал Дальнего Востока не осуществляется. В будущем, когда узел сможет воссоединиться, Дальний Восток станет мостом мира Евразии, — сказала Пак Кын Хе, призвала Россию и Японию вместе оказать влияние на Пхеньян.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ впервые во Владивостоке, он пообещал вернуться вновь, чтобы прогуляться по улицам города и найти дом, где была открыта первая в России секция дзюдо. Абэ выразил готовность к инвестициям в Дальний Восток.

— Мечта президента Путина является и моей мечтой. Давайте сделаем Владивосток городом, который соединит Европу и Тихий океан, — предложил премьер.

Абэ предложил ежегодно именно во Владивостоке проводить российско-японские переговоры на высшем уровне. Еще одна насущная тема — отсутствие мирного договора между Россией и Японией. Абэ, обращаясь к Путину, перешел на ты, признав, что у каждого лидера и народа свой взгляд на историю, но если не перевернуть ее страницу, то не будет развития в отношениях двух стран.

— Владимир, мы с тобой люди одного поколения, давай проявим смелость и возьмем ответственность, давай оставим людям будущего поколения такой мир, который раскроет потенциал двух стран. Давай поставим точку в этой ненормальной ситуации, которая длилась 70 лет, — сказал Абэ.

Путин напомнил, что не Россия создала эту проблему, так как в 1956 году был подписан договор между Японией и СССР, но японская сторона решила его не реализовывать. Президент РФ считает, что нужно найти такую формулу решения проблемы, чтобы никто не считал себя проигравшим.

— Это сложное решение, но его можно найти, — добавил российский лидер. — Мы готовы к решительным шагам, но все решительные шаги должны быть хорошо подготовлены.

Модератор дискуссии бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд попросил президента РФ прокомментировать продление санкций в отношении России. Владимир Путин вновь заметил, что проблема в том, что Украина не выполняет минские соглашения. Российский лидер уверен, что только США имеют реальное влияние на власти в Киеве, и призвал способствовать разрешению украинского кризиса. Отдельно Путин прокомментировал территориальную принадлежность Крыма.

— Вопрос исторически закрыт, возврата к прежней системе не существует. Вообще. Никакого, — сказал Путин.

В этот же день все лидеры России, Республики Корея и Японии перелетят в китайский Ханчжоу, где 4 сентября стартует саммит «большой двадцатки».