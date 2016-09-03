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3 сентября
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Российский Дальний Восток станет новым центром притяжения

Владимир Путин верит в перспективу развития дальневосточных регионов

Kremlin.ru

Второй Восточный экономический форум резко повысил международный статус. В пленарном заседании приняли участие лидеры сразу трех государств. Главы России, Японии и Южной Кореи отметили важность развития российского Дальнего Востока, который может стать новым центром роста и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сферы сотрудничества разнообразны: транспорт, энергетика, аграрный сектор, медицина, строительство, образование. Не обошлось без обсуждения международной политики  были подняты вопросы отсутствия мирного договора между Токио и Москвой и непредсказуемость режима Корейской Народной Демократической Республики.

 Мы поставили перед собой в полном смысле амбициозную, огромную по масштабам задачу: сделать Дальний Восток одним из центров социально-экономического развития нашей страны  мощным, динамичным и передовым. Как уже говорил, это  один из наших важнейших общенациональных приоритетов. Мы видим здесь реальные перемены  первые, но всё же значимые и обнадеживающие результаты. Так, сейчас рост промышленного производства на Дальнем Востоке  более 5%. В целом по стране у нас тоже наметился довольно скромный рост  0,3%, но на Дальнем Востоке  5%. За прошедший год в регион дополнительно привлечено более одного триллиона рублей инвестиций  это порядка $15 млрд, запущена реализация свыше 300 инвестиционных проектов. Это означает, что предложенные механизмы поддержки бизнеса востребованы. И наконец, главный, консолидированный, самый ценный показатель происходящих на Дальнем Востоке изменений  формирующаяся позитивная демографическая динамика. Впервые за четверть века в Хабаровском крае, на Сахалине, в Якутии, на Чукотке начала расти численность населения. Третий год подряд в Дальневосточном федеральном округе рождаемость превышает смертность. Всё меньше жителей уезжает с Дальнего Востока,  рассказал о результатах работы Владимир Путин.

Российский лидер уверен, что интеграция соседних стран должна проходить без экономического и политического диктата, а двигателем интеграционных процессов должен стать бизнес. Путин озвучил ряд перспективных проектов  «энергетическое суперкольцо», транспортные коридоры, поддержка старт-апов, дальневосточный гектар, льготы для инвесторов. Президент РФ заверил партнеров, что Россия готова предложить конкурентную цену на энергоресурсы.

 Судьба Дальнего Востока неотделима от судьбы России. Именно так считали наши предки, которые осваивали эту землю. Новый этап рассчитан на десятилетия вперед, задачи беспрецедентны. Осознаем громадную ответственность. Уверен в осуществлении всех планов, которые мы наметили. Уверен в успехе нашего Дальнего Востока,  сказал российский президент.

Президент Республики Корея Пак Кын Хе назвала Дальний Восток новым сердцем России и напомнила, что о важности региона и азиатского направления в политике говорил писатель Федор Достоевский. Лидер Южной Кореи не могла не упомянуть проблему в отношениях с КНДР, которая препятствует интеграционным проектам и проводит испытание ядерного оружия, нарушая предписания ООН.

 КНДР  это прерванный узел Евразии. Огромный потенциал Дальнего Востока не осуществляется. В будущем, когда узел сможет воссоединиться, Дальний Восток станет мостом мира Евразии,  сказала Пак Кын Хе, призвала Россию и Японию вместе оказать влияние на Пхеньян.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ впервые во Владивостоке, он пообещал вернуться вновь, чтобы прогуляться по улицам города и найти дом, где была открыта первая в России секция дзюдо. Абэ выразил готовность к инвестициям в Дальний Восток.

 Мечта президента Путина является и моей мечтой. Давайте сделаем Владивосток городом, который соединит Европу и Тихий океан,  предложил премьер.

Абэ предложил ежегодно именно во Владивостоке проводить российско-японские переговоры на высшем уровне. Еще одна насущная тема  отсутствие мирного договора между Россией и Японией. Абэ, обращаясь к Путину, перешел на ты, признав, что у каждого лидера и народа свой взгляд на историю, но если не перевернуть ее страницу, то не будет развития в отношениях двух стран.

 Владимир, мы с тобой люди одного поколения, давай проявим смелость и возьмем ответственность, давай оставим людям будущего поколения такой мир, который раскроет потенциал двух стран. Давай поставим точку в этой ненормальной ситуации, которая длилась 70 лет,  сказал Абэ.

Путин напомнил, что не Россия создала эту проблему, так как в 1956 году был подписан договор между Японией и СССР, но японская сторона решила его не реализовывать. Президент РФ считает, что нужно найти такую формулу решения проблемы, чтобы никто не считал себя проигравшим.

 Это сложное решение, но его можно найти,  добавил российский лидер.  Мы готовы к решительным шагам, но все решительные шаги должны быть хорошо подготовлены.

Модератор дискуссии бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд попросил президента РФ прокомментировать продление санкций в отношении России. Владимир Путин вновь заметил, что проблема в том, что Украина не выполняет минские соглашения. Российский лидер уверен, что только США имеют реальное влияние на власти в Киеве, и призвал способствовать разрешению украинского кризиса. Отдельно Путин прокомментировал территориальную принадлежность Крыма.

 Вопрос исторически закрыт, возврата к прежней системе не существует. Вообще. Никакого,  сказал Путин.

В этот же день все лидеры России, Республики Корея и Японии перелетят в китайский Ханчжоу, где 4 сентября стартует саммит «большой двадцатки».

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Российский Дальний Восток станет новым центром притяжения

Российский Дальний Восток станет новым центром притяженияВладимир Путин верит в перспективу развития дальневосточных регионов

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