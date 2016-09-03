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«Роснефть» начнет производство танкеров на газомоторном топливе

Строительство будет запущено в 2020 году совместно с корейской компанией Hyundai Heavy Industries

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что компания совместно с корейской фирмой Hyundai Heavy Industries начнет строительство танкеров, работающих на газомоторном топливе, на судоверфи «Звезда».

— Создается СП с Hyundai Heavy Industries по проектированию и производству крупнотоннажных танкеров типа Aframax на газомоторном топливе, — приводит «РИА Новости» заявление Игоря Сечина.

Председатель компании также подчеркнул, что для прохождения ряда проливов и каналов с 2020 года на танкерах должен быть установлен двигатель на газомоторном топливе.

Кроме того, Игорь Сечин отметил, что Россия получит контролирующую долю в СП.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

«Роснефть» начнет производство танкеров на газомоторном топливе

Строительство будет запущено в 2020 году совместно с корейской компанией Hyundai Heavy Industries

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