«Роснефть» начнет производство танкеров на газомоторном топливе

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что компания совместно с корейской фирмой Hyundai Heavy Industries начнет строительство танкеров, работающих на газомоторном топливе, на судоверфи «Звезда».

— Создается СП с Hyundai Heavy Industries по проектированию и производству крупнотоннажных танкеров типа Aframax на газомоторном топливе, — приводит «РИА Новости» заявление Игоря Сечина.

Председатель компании также подчеркнул, что для прохождения ряда проливов и каналов с 2020 года на танкерах должен быть установлен двигатель на газомоторном топливе.

Кроме того, Игорь Сечин отметил, что Россия получит контролирующую долю в СП.