Президенты России и Турции встретятся в Китае «на полях» G20

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут вторую за месяц встречу в китайском городе Ханчжоу, где 4-5 сентября состоится саммит G20. В Ханчжоу российский лидер прибудет из Владивостока. Договоренность о встрече была достигнута во время телефонного разговора политиков, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.





Основной темой беседы Путина и Эрдогана станет восстановление двусторонних отношений после серьезного охлаждения.

«В ходе нынешней беседы планируется прежде всего обсудить ход выполнения решений по поэтапному восстановлению российско-турецкого сотрудничества, принятых в ходе саммита в Санкт-Петербурге 9 августа», — сказал Ушаков. Российский президент ранее заявил, что обсуждаться будут и действия Турции в Сирии.