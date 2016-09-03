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Президенты России и Турции встретятся в Китае «на полях» G20

Основной темой беседы Путина и Эрдогана станет восстановление двусторонних отношений после серьезного охлаждения

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут вторую за месяц встречу в китайском городе Ханчжоу, где 4-5 сентября состоится саммит G20. В Ханчжоу российский лидер прибудет из Владивостока. Договоренность о встрече была достигнута во время телефонного разговора политиков, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Основной темой беседы Путина и Эрдогана станет восстановление двусторонних отношений после серьезного охлаждения.

«В ходе нынешней беседы планируется прежде всего обсудить ход выполнения решений по поэтапному восстановлению российско-турецкого сотрудничества, принятых в ходе саммита в Санкт-Петербурге 9 августа»,  сказал Ушаков. Российский президент ранее заявил, что обсуждаться будут и действия Турции в Сирии.

«Что касается действий Турции. Мы находимся в контакте с нашими турецкими партнерами. Всё, что противоречит международному праву, мы считаем недопустимым»,  сказал Путин в интервью Bloomberg.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

Президенты России и Турции встретятся в Китае «на полях» G20

Основной темой беседы Путина и Эрдогана станет восстановление двусторонних отношений после серьезного охлаждения

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