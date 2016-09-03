Москва и Сеул стремятся к стратегическому партнерству

Большинство жителей России и Кореи видят хорошие перспективы развития стратегического партнерства между их странами. В том, что оно возможно, уверены 66% россиян и 77% корейцев, а в его взаимовыгодности — 56% и 72% соответственно. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Институтом российских исследований Университета Ханкук (Сеул) представили данные социологического опроса о том, как россияне и корейцы воспринимают друг друга. На ответы социологов ответили 1600 респондентов из России и 1000 — из Кореи.



По мнению россиян и корейцев, несмотря на удаленность территорий, слабую информированность друг о друге и разницу культур, их страны имеют хорошие перспективы стать если не друзьями, то стратегическими партнерами в самом широком спектре областей. Кроме того, данное партнерство большинству жителей обеих стран представляется не только возможным (66% россиян и 77% корейцев), но и выгодным (56% и 72%).



Однако цели сотрудничества каждая страна назвала свои. Для жителей Кореи наибольший интерес представляет партнерство в энергетическом секторе (60%). Высокую заинтересованность они проявляют к совместным проектам по развитию высоких технологий (36%), торговле (32%), политике и дипломатии (31%), а также в военно-технической сфере (28%).



Россияне видят Корею прежде всего источником инноваций и технологий, а также созданных на их основе товаров и услуг. Наиболее предпочтительными сферами сотрудничества назвали: высокие технологии (29%), торговлю, по всей видимости, сложной цифровой и бытовой техникой (27%) и медицину (25%).



Общий интерес у стран вызывает туризм: 49% россиян и 71% корейцев заявили о своем желании совершить тур в другую страну, а около четверти жителей двух государств полагают, что туризм должен стать одним из важнейших направлений сотрудничества.



Основным препятствием на пути взаимовыгодного партнерства как россияне (31%), так и корейцы (57%) считают политическую конъюнктуру. Помимо политики треть жителей Кореи (36%) указали «негативные стереотипы». Эти стереотипы связаны с участием СССР в гражданской войне в Корее: 57% корейцев до сих пор ассоциируют Россию с СССР, а 41% уверены, что даже сегодня в случае конфликта между Севером и Югом Россия встанет на сторону Севера.



Однако социологи констатируют, что подобные опасения напрасны: большинство россиян ответили, что Россия станет посредником в разрешении конфликта между Севером и Югом, не поддерживая ни одну из сторон (59%).



Способствует сотрудничеству и мирное, политически нейтральное отношение россиян и корейцев друг к другу. Жители России и Кореи видят в другой стране скорее партнера, чем конкурента (55% и 41%), и относятся к ее населению с доверием, нейтрально (89% и 73%), но никак не враждебно.



Идея сотрудничества воспринимается ими позитивно не столько из-за действующих экономических и политических контактов, сколько из-за приязни друг к другу. Как показал опрос, несмотря на особенности каждой нации, у россиян и корейцев много схожих черт. Корейцы считают себя трудолюбивыми (49%), с уважением относящимися к власти (27%), а россияне больше ценят свободу (25%), смелость (31%) и терпимость (34%). Однако ключевые ценности у них совпадают: они в равной мере подчеркивают важность традиций (34% и 49%) и семьи (39% и 57%).



Подкрепляет взаимную симпатию и сложившиеся позитивные образы друг друга. У россиян Корея ассоциируется с промышленным и технологическим развитием (30%), достижения в этих областях особенно привлекательны. При этом в образе Кореи соотечественники нашли и драматические ноты: 8% россиян помнят о трагических событиях гражданской войны Севера и Юга. Однако эта память не отталкивает, а напротив, вызывает сострадание и участие.



Первое, что приходит в голову корейцам, когда они слышат о России: Советский Союз (11%), холод (11%) и Владимир Путин (7%). Из правителей также вспомнили Горбачева (3%). Нынешняя форма государственного устройства РФ «федеративное государство» (3%) набрала в два раза меньше голосов по сравнению с коммунизмом (6%). Не связывают корейцы образ России и с водкой — о ней подумали всего 4%.

