Вашингтон ратифицировал Парижское климатическое соглашение

США ратифицировали соглашение по климату, принятое в Париже в 2015 году, вслед за Китаем
Президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпин ратифицировали Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году. Ратификация Парижского соглашения по климату состоялась в китайском городе Ханчжоу, где 4-5 сентября состоится саммит G20.
Соответствующие документы главы США и Китая передали генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.
Ранее соглашение ратифицировал комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).
Климатическое соглашение принято в Париже по итогам конференции. 195 участников форума достигли договоренности не допустить повышения средней температуры на Земле к 2100 году более чем на два градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальными годами. Все проекты климатического соглашения направлены на снижение выбросов парниковых газов.
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