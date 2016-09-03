Вашингтон ратифицировал Парижское климатическое соглашение

Президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпин ратифицировали Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году. Ратификация Парижского соглашения по климату состоялась в китайском городе Ханчжоу, где 4-5 сентября состоится саммит G20.

Соответствующие документы главы США и Китая передали генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.

Ранее соглашение ратифицировал комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).

Климатическое соглашение принято в Париже по итогам конференции. 195 участников форума достигли договоренности не допустить повышения средней температуры на Земле к 2100 году более чем на два градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальными годами. Все проекты климатического соглашения направлены на снижение выбросов парниковых газов.