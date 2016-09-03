Новый вид рыб назовут в честь Барака Обамы

Рыбки золотисто-оранжевого окраса обнаружены в северной части Гавайев у атолла Куре в Тихом океане
В честь американского президента Барака Обамы будет назван новый вид рыб, обнаруженных учеными из Bishop Museum на Гавайских островах в Тихом океане.
По данным журнала National Geographic, обнаруженные особи золотистого цвета — единственные представители подсемейства Тосаноиды (Tosanoides) в этом регионе, обитающие за пределами вод Японии. Новый вид обитает исключительно в водах морского заповедника Папаханаумокуакеа в Тихом океане.
Новый вид будет назван в честь Обамы в благодарность за решение американского президента о расширении заповедника. Сам Обама заявил, что считает честью наименование вида в его честь.
Папаханаумокуакеа основан 15 июня 2006 года президентом Джорджем Бушем-младшим. После указа Обамы запрещенная для промышленного рыболовства территория заповедника составит 1,5 млн кв. км.
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