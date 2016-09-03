Турция не изменит антитеррористическое законодательство

Об этом заявил министр Турции по делам ЕС Омер Челик
Министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что ожидать внесения изменений в антитеррористическое законодательство Турции, на которых настаивает ЕС для отмены виз, нерационально.
В субботу в столице Словакии Братиславе состоялась неофициальная встреча глав МИД Евросоюза с министром Турции по делам ЕС в Братиславе, по итогам которой Челик выступил с заявлением. В ЕС полагают, что нынешнее антитеррористическое законодательство Турции очень широко трактует связанные с терроризмом правонарушения.
«Я думаю, что совершенно нерационально ожидать от Турции каких-либо изменений антитеррористического законодательства», — сказал Челик журналистам.
Глава МИДа Евросоюза Федерика Могерини отметила, выступая перед журналистами по итогам встречи, что Турция готова выполнять миграционное соглашение с ЕС.
«Мы договорились, что все соглашения продолжат выполняться», — сказала Могерини.
«Сегодня турецкая сторона подтвердила решимость выполнять соглашение об управлении миграционными потоками. С нашей стороны есть ясные условия, над которыми мы постоянно работаем. Работа никогда не прекращалась», — сказала Могерини.
Ранее Омер Челик заявлял, что внесение изменений в антитеррористическое законодательство Турции поставит под угрозу безопасность Европы, писали «Известия».
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