Турция не изменит антитеррористическое законодательство

Министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что ожидать внесения изменений в антитеррористическое законодательство Турции, на которых настаивает ЕС для отмены виз, нерационально.

В субботу в столице Словакии Братиславе состоялась неофициальная встреча глав МИД Евросоюза с министром Турции по делам ЕС в Братиславе, по итогам которой Челик выступил с заявлением. В ЕС полагают, что нынешнее антитеррористическое законодательство Турции очень широко трактует связанные с терроризмом правонарушения.

«Я думаю, что совершенно нерационально ожидать от Турции каких-либо изменений антитеррористического законодательства», — сказал Челик журналистам.

Глава МИДа Евросоюза Федерика Могерини отметила, выступая перед журналистами по итогам встречи, что Турция готова выполнять миграционное соглашение с ЕС.

«Мы договорились, что все соглашения продолжат выполняться», — сказала Могерини.

«Сегодня турецкая сторона подтвердила решимость выполнять соглашение об управлении миграционными потоками. С нашей стороны есть ясные условия, над которыми мы постоянно работаем. Работа никогда не прекращалась», — сказала Могерини.

Ранее Омер Челик заявлял, что внесение изменений в антитеррористическое законодательство Турции поставит под угрозу безопасность Европы, писали «Известия».