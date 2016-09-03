Административное здание горит в центре Москвы

Днем в субботу в центре Москвы загорелось административное здание. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве рассказали «Известиям», что пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 5, поступило в МЧС в 14.49. Источник возгорания находится внутри здания, охвачены огнем два этажа постройки.