Административное здание горит в центре Москвы

Пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале
Днем в субботу в центре Москвы загорелось административное здание. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве рассказали «Известиям», что пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале.
Сообщение о пожаре по адресу: улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 5, поступило в МЧС в 14.49. Источник возгорания находится внутри здания, охвачены огнем два этажа постройки.
«Площадь возгорания составила 500 кв. м», — проинформировали в МЧС. Борьбу с огнем ведут несколько пожарно-спасательных расчетов, информации о пострадавших нет.
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