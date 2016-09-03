ВФП проведет конкурс на должность главного тренера сборной РФ

По словам президента федерации плавания, прием заявок будет осуществляться до 10 октября
Всероссийская федерация плавания (ВФП) объявила о проведении конкурса на должность главного тренера сборной РФ по плаванию и плаванию на открытой воде, сообщил президент федерации Владимир Сальников.
3 сентября в московском СК «Олимпийский» состоялось заседание президиума ВФП.
«ВФП проведет конкурс на должность главного тренера сборной России по плаванию в бассейне и на открытой воде», — приводит «РИА Новости» заявление Владимира Сальникова. По его словам, срок действия контракта главного тренера сборной Сергея Колмогорова истекает 30 сентября, а прием заявок будет осуществляться до 10 октября.
Вместе с тем президент ВФП заявил, что федерация рассмотрит также заявки иностранных специалистов.
Во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро российские пловцы завоевали две серебряные и две бронзовые медали. Серебряным призером Олимпиады стала пловчиха Юлия Ефимова, заняв второе место на дистанциях 100 м и 200 м брассом. Еще две бронзовые медали в актив команды принесли Евгений Рылов (200 м на спине) и Антон Чупков (200 м брассом).
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